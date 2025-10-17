«يوم الأبطال» للخيول.. «أومبودسمان» يدخل تحدي الأقوياء في «شامبيون ستيكس» البريطاني

تتجه عشاق سباقات الخيول، غداً السبت، نحو مضمار "اسكوت" الذي يستضيف "يوم الأبطال"، في حصة دسمة من أغنى أشواط "الفئة الأولى" في موسم سباقات الخيل البريطاني، يبرزه منها شوط "شامبيون ستيكس" الذي يتجدد خلاله الحوار بين نجم فريق "غودولفين" العالمي المهر "أومبودسمان" بإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن، أمام ممثل إسطبلات "ديلاكروا" المهر "ديلاكروا" بإشراف المدرب الإيرلندي الخبير أيدان أوبراين.

كما يعول "الشعار الأزرق" الملكي والمدربين جون وثيدي غوسدن، في الشوط ذاته الممتد لمسافة 2000 متر عشبي، على المهر "ديفلز أدفوكات" في الشوط الذي يشهد مشاركة إماراتية ممثلة بالجواد "المقام" بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب إدي والكير.

ويدخل "أومبودسمان" السباق وهو في صدارة التصنيفات العالمية بـ (128 رطل)، على أثر فوزه هذا الموسم بسباقين للفئة الأولى "جروب1" الأعلى تصنيفاً عالمياً، ويتطلع مهر الثلاث سنوات في "شامبيون ستيكس" لتأكيد مكانته كأفضل خيول السباق لعام 2025، في مواجهة تعد الثلاثة التي تجمعه لهذا الموسم أمام المهر الإيرلندي "ديلاكورا"، بعد أن توج "أومبودسمان" يونيو الماضي على ذات مضمار "أسكوت" بلقب سباق "برينس أوف ويلز ستيكس"، وتعرضه يوليو الماضي في مواجهته الأولى للخسارة بفارض ضئيل لحساب "ديلاكورا" في سباق "كورال إكليبس" لخيول "جروب1" على مضمار "ساندون"، واتبعها في أغسطس بنجاحه في رد اعتباره من أمام "ديلاكورا"، بفوزٍ مستحق بفارق ثلاث أطوال ونصف الطول في سباق "جودمونت أنترناشونال سيتكس" الذي جرى على مضمار "يروك".

وتعول الآمال الإماراتية على "المقام" أحد أفضل خيول المسافات المتوسطة في أوروبا، وسبق له مايو الماضي التفوق على "أومبودسمان" بفارق طول وثلاثة أرباع الطول، نحو الفوز بلقب سباق "بريجادير جيرارد ستيكس" لخيول الفئة الثالثة "جروب3" الذي جرى على مضمار "ساندوان".



"ترولرمان" يطلب انتصاره الثاني "بريتش شامبيون كب"

يبحث الجواد ""ترولرمان" بإشراف المدربين جون وثيدي غوسدن، عن انتصاره الثاني في سباق التحمل "بريتش شامبيون كب" الممتد لمسافة 3200 متر عشبي.

وتعد مشاركة "ترولمان" الرابعة على التوالي في "بريتش شامبيون كب"، بعد أن حل ثالثاً في نسخة 2022، واتبعها في 2023 بالاندفاع بقوة من الخلف، وانتزاع انتصاراً باهراً بفارق "الرقبة" على حساب أبرز خيول التحمل على الساحة الدولية الجواد كيبريوس"، قبل أن يخسر "ترولرمان" بشجاعة العام الماضي بحلوله ثالثاً خلف ذات الجواد "كيبريوس" المتوج باللقب.

ويستند "ترولرمان" في حظوظه للعودة إلى اللقب، إلى نتائجه المشرفة في موسمه الحالي في بريطانيا، وحصد على أثره ثلاث انتصارات متتالية، جاء أخرها أغسطس الماضي بتتويجه بلقب "لونسديل كب" لخيول الفئة الثانية "جروب2" في ثاني أيام مهرجان "إيبور" الذي جرى على مضمار "يورك"



