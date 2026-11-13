«رويال شامبيون» يدافع عن لقبه في «كأس البحرين الدولي»

تتجه أنظار عشاق سباقات الخيل حول العالم، اليوم، نحو المضمار العشبي في نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بالعاصمة البحرينية المنامة، حين يخوض الجواد «رويال شامبيون»، المملوك لورثة الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، تحدياً استثنائياً في النسخة الثامنة من «كأس البحرين الدولي»، يجمع بين الدفاع عن لقبه الذي أحرزه العام الماضي، والسعي إلى كتابة التاريخ بوصفه أول جواد يتوج باللقب بعد ترقية السباق إلى الفئة الأولى «جروب 1»، الأعلى تصنيفاً عالمياً.

كما يسعى الجواد، البالغ من العمر ثماني سنوات، بإشراف المدرب كارل بيرك، إلى معادلة إنجاز الفوز باللقب في نسختين متتاليتين، المسجل باسم الجواد البريطاني «سبرينت دانسر»، المملوك لأسطورة كرة القدم الإنجليزية والمدرب الشهير أليكس فيرغسون وشركائه غيد ماسون وفريد دون، والذي حقق اللقب في نسختي 2023 و2024.

ويواجه «رويال شامبيون»، الذي ينطلق من البوابة الـ11، تحدي 12 من خيرة الجياد العالمية المتخصصة في سباقات مسافة 2000 متر، يتقدمها بطل سباقي الديربي الإنجليزي والأيرلندي لموسم 2025، الجواد «لامبورن»، بإشراف المدرب الخبير إيدان أوبراين، كما يدخل دائرة المنافسة ممثل البحرين الجواد «ويمبلدون هاوكاي»، بشعار فريق «فيكتوريوس فور إيفر» وإشراف المدرب جورج سكوت، قادماً من انتصار حققه الشهر الماضي في سباق «بري دولار» لخيول الفئة الثانية «جروب 2»، الذي أقيم على مضمار «لونغشام» الفرنسي. وتتعلق الآمال الإماراتية بتحقيق إنجاز جديد في «كأس البحرين الدولي» بكل من «سلال»، بشعار المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وإشراف المدرب إي دي كريسفورد، الذي يدخل السباق قادماً من انتصار حققه في أغسطس الماضي بلقب سباق «روز أوف لانكستر» لخيول الفئة الثالثة «جروب 3» على مضمار «هايدوك» البريطاني.

ويعود إلى السباق ممثل فريق «غودولفين»، الجواد «ميلتري أوردر»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، في محاولة جديدة لانتزاع الفوز، بعدما حل في المركز الثالث خلال نسخة العام الماضي.