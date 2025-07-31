غريميو يوافق على انتقال سيروتي إلى الجزيرة

أكدت صحيفة برازيلية أن نادي غريميو أعلن انتقال لاعبه، إيغور سيروتي، إلى نادي الجزيرة.

وذكرت صحيفة «غلوبو» أن النادي البرازيلي وافق على انتقال الظهير الأيمن إلى «فخر أبوظبي» خلال فترة الانتقالات الحالية، مبينة أن غريميو سيحتفظ بنسبة 20% من حقوق بيع سيروتي مستقبلاً.

وأشارت إلى أن قيمة الصفقة بلغت 5.5 ملايين دولار، سيحصل عليها النادي البرازيلي نظير بيع اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً.

ويُعد المدافع البرازيلي إيغور سيروتي من الأسماء الواعدة في صفوف نادي غريميو، حيث استطاع خلال فترة قصيرة أن يلفت الأنظار بإمكاناته الدفاعية الصلبة، وقدرته على شغل مركز قلب الدفاع بكفاءة عالية، ونشأ سيروتي في أكاديمية غريميو، وبرز سريعاً بفضل قوته البدنية وانضباطه التكتيكي، ليتم تصعيده إلى الفريق الأول، مع تزايد الحاجة إلى ضخ دماء جديدة في الخط الخلفي للفريق.

ويمتاز سيروتي بالهدوء تحت الضغط، والقدرة على قراءة مجريات اللعب، إضافة إلى تفوقه في الكرات الهوائية وافتكاك الكرة من دون ارتكاب أخطاء، كما أظهر خلال مشاركاته مع الفريق الأول استعداداً كبيراً للتطور، ما جعله ضمن قائمة المواهب التي تراقبها الأندية الكبرى في البرازيل وخارجها.

ورغم صغر سنه، يملك اللاعب شخصية قيادية داخل أرضية الملعب، ويتعامل بثقة مع المواقف الدفاعية المعقدة، ما جعله خياراً موثوقاً في بعض المباريات المهمة التي خاضها غريميو أخيراً، ويرى مراقبون أن استمرار مشاركته على هذا النسق سيجعله أحد أبرز المدافعين الصاعدين في الدوري البرازيلي، وسط توقعات بأن يشهد مستقبله نقلة نوعية في السنوات القليلة المقبلة.