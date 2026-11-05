الجزيرة يحسم تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2 بثلاثية في المحرق

حجز الجزيرة مقعده في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً ثميناً خارج ملعبه على المحرق البحريني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات.

ورفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 10 نقاط، لينفرد بصدارة المجموعة ويحسم بطاقة التأهل إلى الدور الإقصائي، ويحتل أركاداغ التركماني وصافة المجموعة برصيد 7 نقاط، والمحرق ثالثاً بـ3 نقاط، وسيرجان الإيراني رابعاً بنقطتين.

وانتظر الجزيرة حتى الدقيقة 63 لافتتاح التسجيل عن طريق فينيسيوس ميلو، قبل أن يعزز برونو دي أوليفيرا تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 69، فيما اختتم إيغور سيروتي الثلاثية بهدف في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.