الوحدة يطلب بداية قوية في «آسيا 2» أمام الكويت

يفتتح الوحدة مشواره في دوري «أبطال آسيا2» بمواجهة قوية أمام الكويت الكويتي، تقام عند الثامنة من مساء اليوم على استاد آل نهيان في أبوظبي، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى، التي تضم إلى جانبهما ناساف كارشي الأوزبكي، والخالدية البحريني.

ويتطلع «العنابي» إلى تحقيق بداية قوية في البطولة القارية، ووضع أول ثلاث نقاط في رصيده، في مجموعة تبدو متوازنة، وتمنح الفريق فرصة حقيقية للمنافسة على إحدى بطاقتَي التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ويدخل الوحدة المواجهة بطموحات كبيرة، بعدما استعاد توازنه بصورة لافتة في دوري المحترفين، عقب البداية الصعبة التي شهدت خسارته أول مباراتين أمام عجمان والنصر، قبل أن يحقق ثلاثة انتصارات متتالية على أندية بني ياس، والظفرة، والشارقة، حيث كان الفوز على «الملك» بمثابة دفعة معنوية مهمة للفريق، خصوصاً أنه جاء أمام منافس قوي، ليؤكد «العنابي» قدرته على تجاوز بدايته المتعثرة، والعودة سريعاً إلى دائرة النتائج الإيجابية. ويسعى الفريق إلى استثمار هذه الحالة في ظهوره القاري الأول، وتأكيد أن أهدافه هذا الموسم لا تقتصر على المنافسة المحلية، وإنما تمتد إلى تحقيق حضور قوي في دوري «أبطال آسيا2».

ويعوّل الوحدة على حالة الاستقرار التي بدأت تظهر على أداء الفريق تحت قيادة المدرب البرازيلي، بريكليس تشاموسكا، الذي يمتلك خبرة واسعة في الكرة الخليجية والآسيوية، وسبق له العمل في الدوري السعودي مع أندية عدة، كما خاض تجارب قارية في أبطال آسيا.

ويأمل المدرب أن يواصل الفريق منحنى التطور الذي ظهر خلال المباريات الأخيرة، خصوصاً من الناحية الدفاعية، مع الحفاظ على الفاعلية الهجومية التي قادت الفريق إلى ثلاثة انتصارات متتالية، وتُمثّل مواجهة الكويت اختباراً مهماً لطموحات تشاموسكا ولاعبيه.