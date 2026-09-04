تاليسكا يطوي صفحة فنربخشة.. والجزيرة يستعد للإعلان عن الصفقة

أعلن نادي فنربخشة التركي اتفاقه مع البرازيلي أندرسون تاليسكا على إنهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين بالتراضي، في خطوة تمهد لرحيل اللاعب عن صفوف الفريق، وذلك وفق ما أعلنه النادي عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس».

وأنهى تاليسكا مشواره مع فنربخشة بعدما خاض 75 مباراة بقميص النادي، سجل خلالها 44 هدفًا، إلى جانب صناعة 7 أهداف، ليختتم تجربته مع الفريق التركي بأرقام هجومية لافتة.

ويأتي إنهاء التعاقد بالتراضي ليفتح الباب أمام الخطوة المقبلة في مسيرة اللاعب البرازيلي، وسط اقترابه من الانتقال إلى نادي الجزيرة الإماراتي، الذي يستعد للإعلان رسميًا عن التعاقد معه.

ومن المنتظر أن يشكل تاليسكا إضافة هجومية قوية للجزيرة، بفضل خبرته وقدراته التهديفية، بعدما أثبت حضوره مع فنربخشة خلال الفترة التي قضاها مع النادي التركي.