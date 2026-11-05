«النجم الحاسم».. برشلونة يجدد عقد رافينيا حتى 2030

أعلن نادي برشلونة تجديد عقد نجمه البرازيلي رافينيا حتى عام 2030، ليواصل مشواره مع الفريق الكتالوني، ويصبح ثاني أكثر لاعب برازيلي لعباً للمواسم مع برشلونة بعد داني ألفيس.

وقال رافينيا عقب تجديد عقده: «فخور للغاية بهذه الخطوة، نظراً لكل ما حققناه على المستويين الفردي والجماعي، وإذا أسعفتني قدماي للاستمرار، فأود أن أنهي مسيرتي الاحترافية في هذا النادي».

وخاض «النجم الحاسم» 190 مباراة بقميص برشلونة، سجل خلالها 94 هدفاً، وقدم 62 تمريرة حاسمة، وأسهم في تحقيق 7 ألقاب.