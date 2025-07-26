رسمياً.. «يونايتد إف سي» يتعاقد مع المدرب الإيطالي أندريا بيرلو

أعلن نادي يونايتد إف سي رسمياً تعيين المدرب الإيطالي الشهير أندريا بيرلو (46 عاماً) مديراً فنياً للفريق الأول لمدة عامين، حيث سيقوده في دوري الدرجة الأولى الإماراتي، في صفقة كروية مميزة تعكس طموحات النادي المتصاعدة في الساحة الرياضية المحلية.

ويمتلك بيرلو مسيرة رياضية حافلة، حيث كان أحد أعمدة منتخب إيطاليا المتوّج بكأس العالم 2006، كما تألق في صفوف أندية كبرى في «الكالتشيو» مثل يوفنتوس وميلان وسامبدوريا. ويُعد أحد أبرز لاعبي خط الوسط في جيله، حيث اشتهر برؤيته الكروية المتقدمة وقدرته على التحكم في إيقاع اللعب، إلى جانب خبرته التدريبية التي اكتسبها من تجاربه السابقة، وأبرزها قيادته لفريق يوفنتوس.

ووصف نادي يونايتد إف سي التعاقد مع بيرلو، بأنه يمثل «فصلاً جديداً ومثيراً» في مسيرة النادي، الذي يُعد من أبرز أندية الشركات المشاركة في دوري الدرجة الأولى، ويعكس هذا التعاقد الطموحات المتنامية للنادي في المشهد الكروي الإماراتي.

وفي هذا السياق، قال رئيس النادي الروسي إيلي سيبانو، في تصريحات صحافية: «نرحب بالمدرب الكبير بيرلو في عائلة يونايتد إف سي. إن التعاقد مع نجم عالمي مثله يجسد القيم والطموحات التي نؤمن بها في نادينا، ونرى فيه ركيزة أساسية لدفع الفريق إلى مستوى جديد من المنافسة والتطور».

وكشف سيبانو أن المدرب بيرلو قد وصل بالفعل إلى دبي، وسينضم إلى الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة لبدء التحضيرات للموسم الجديد.

وبات «يونايتد إف سي» رابع نادٍ سيشرف عليه لاعب خط الوسط الدولي السابق في مسيرته التدريبية بعد يوفنتوس الذي قاده بين عامي 2020 و2021، وفاتح كاراغومروك التركي وسمبدوريا الذي قاده في الدرجة الثانية في تجربته الأخيرة قبل أن تتم إقالته في أغسطس 2024.

ويتضمن سجل «مايسترو» خط الوسط السابق المعتزل في عام 2017 العديد من الألقاب أبرزها الفوز بكأس دوري أبطال أوروبا مرتين، وبلقب الدوري الإيطالي ست مرات، إضافة إلى إحرازه مع منتخب بلاده مونديال ألمانيا 2006.