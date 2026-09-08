بيرلو: مواجهة شباب الأهلي فرصة لـ«يونايتد» للاستمتاع بالتحدي

أكد المدير الفني لفريق «دبي يونايتد»، الإيطالي أندريا بيرلو، جاهزية فريقه لمواجهة شباب الأهلي، المقررة بعد غدٍ الخميس على استاد آل مكتوم، ضمن الجولة الخامسة من دوري المحترفين، مشيراً إلى أن «يونايتد» سيواجه أحد أبرز فرق الكرة الإماراتية، في لقاء يمثل فرصة مهمة لإظهار قدراته ومواصلة التطور.

وقال بيرلو، خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة: «سنواجه شباب الأهلي، وهي فرصة جيدة لنا للعب أمام أحد الفرق الكبيرة في الإمارات. الفريق استعد بشكل جيد للمباراة، وندرك حجم التحدي الذي ينتظرنا».

وأضاف: «نعرف أنها ستكون مباراة صعبة، لكن ليس لدينا ما نخسره، وعلينا أن ندخل أرضية الملعب ونستمتع بالمباراة، ونلعب بأسلوبنا وطريقتنا».

وكشف المدرب الإيطالي عن جاهزية صفوف «دبي يونايتد» للمواجهة، مؤكداً عدم وجود إصابات بين اللاعبين، ما يمنحه خيارات متعددة لاختيار التشكيلة المناسبة للمباراة.

ويدخل «دبي يونايتد» الجولة الخامسة بحثاً عن العودة إلى النتائج الإيجابية، بعد خسارته بصعوبة أمام الشارقة بنتيجة 3-4 في الجولة الماضية، في مباراة قدم خلالها الفريق أداءً تنافسياً حتى الدقائق الأخيرة.

ويحتل «دبي يونايتد» المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن الوحدة صاحب المركز السابع، فيما يدخل شباب الأهلي المباراة وفي رصيده 9 نقاط، محتلاً المركز الرابع.