بيرلو: يونايتد يتطلع لمباراة قوية أمام الشارقة في كأس المحترفين

أكد مدرب فريق يونايتد، الإيطالي أندريا بيرلو، أهمية المواجهة المرتقبة بعد غدٍ الأحد أمام الشارقة، لحساب الجولة الرابعة من منافسات كأس رابطة المحترفين، مشدداً على ضرورة تعامل الفريق بإيجابية مع اختلاف المسابقات وضغط المباريات، والعمل على تقديم أداء قوي وتحقيق الفوز.

وقال بيرلو في المؤتمر الصحافي الذي عقد الجمعة بمقر النادي في دبي، إن: "الفريق يمر بمرحلة تتطلب التعامل مع كل أسبوع وفق متطلباته، في ظل اختلاف المسابقات، وغياب عدد من اللاعبين لانضمامهم إلى المنتخبات الوطنية"، مشيراً إلى سعادته بانضمام أحد لاعبي "يونايتد" للمرة الأولى إلى صفوف المنتخب الوطني الأول، معتبراً ذلك خطوة إيجابية للنادي.

وأضاف: "علينا التركيز على المباراة والتحلي بالإيجابية، وتقديم أداء جيد أمام الشارقة، إذ تمثل هذه المواجهة فرصة لبعض اللاعبين للحصول على دقائق لعب وإثبات قدراتهم، خصوصاً أن المدافع ماركوس مورايس سيغيب عن قائمة الفريق لمدة تصل إلى خمسة أسابيع"، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل والتركيز رغم الغيابات.

واختتم بيرلو تصريحاته، بالتأكيد على أهمية الروح الإيجابية والعمل الجماعي، من أجل تقديم المستوى المطلوب، والخروج بنتيجة إيجابية أمام الشارقة.

ويذكر أن فريق "يونايتد" يحتل المركز العاشر في ترتيب العام للبطولة برصيد 3 نقاط، من حالة فوز وخسارتين، متأخراً بفارق النقطة الواحدة عن الشارقة الذي يحتل المركز السابع من حالة فوز ومثلها تعادل وخسارة، مع العلم أن بداية كلا الفريقين تعرضا خلالها للخسارة في الجولة الأولى، بخسارة يونايتد أمام النصر بنتيجة (1-3)، في جولة خسر خلالها "الملك" مباراته امام عجمان (2-3)، قبل يحقق كلا الفريقين في الجولة الثانية فوزهما الوحيد، وجاء لـ "يونايتد" على حساب حتا بنتيجة (3-2)، وللشارقة على الظفرة (2-1)، ولتحمل الجولة الماضية نتيجة متباينة بتلقي "يونايتد" خسارته الثانية التي جاءت أمام شباب الأهلي (1-2)، واكتفاء الشارقة بتعادلٍ سلبي أمام الجزيرة.