بيرلو: سر تعادل يونايتد أمام شباب الأهلي التحفيز النفسي

كشف المدير الفني لفريق «يونايتد» المدرب الإيطالي أندريا بيرلو، عن مطالبته للاعبي فريقه خلال استراحة ما بين الشوطين، بإظهار شخصيتهم على أرضية الملعب، وأن كرة القدم تلعب في جزء منها على الجانب النفسي والتركيز الذهني، في مباراة نجح خلالها «يونايتد» بالخروج أمام ضيفه شباب الأهلي بنتيجة التعادل الإيجابي (1-1)، أول من أمس، على استاد آل مكتوم بدبي، ضمن الجولة الخامسة من دوري المحترفين.

وقدّم «يونايتد» الصاعد حديثاً إلى المحترفين، مباراة تكتيكية عالية، خصوصاً في شوطها الثاني، ونجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة 55 عبر هجمة سريعة، تحوّلت إلى تمريرة عرضية من شافي بيكا إلى زميله مهدي موهوب الذي وضعها في المرمى، قبل أن يتمكن شباب الأهلي من معادلة النتيجة في الدقيقة 74 من ركلة جزاء نفذها بنجاح سعيد عزت.

وقال بيرلو لـ«الإمارات اليوم»: «الخروج بنتيجة التعادل الإيجابي أمام شباب الأهلي نقطة إيجابية للفريق، في مباراة حاولنا خلال شوطها الأول التركيز على التنظيم الدفاعي، قبل دخول استراحة ما بين الشوطين التي حرصت خلالها على مطالبة اللاعبين بأن كرة القدم تلعب في جزء منها على الجانب النفسي والتركيز الذهني، ومواصلتي خلال الاستراحة تحفيز كل منهم بأن الفرصة متاحة أمامهم لإظهار شخصيتهم الحقيقية على أرضية الملعب أمام منافسٍ يُعد أحد أفضل أندية الدوري».

وأوضح: «تمكنا مع بداية الشوط الثاني من تشكيل الضغط على المنافس في مناطقه، وتشكيل الخطورة التي كنا نبحث عنها، ونجحنا في افتتاح التسجيل عبر هجمة سريعة منظمة».

وعن الأسلوب الذي اعتمده المدرب الإيطالي خلال فترة الإعداد للمباراة ومعالجة الشق الدفاعي بعد تلقي «يونايتد» في الجولات الماضية العديد من الأهداف، قال بيرلو: «تدربنا بشكل جيد للقاء شباب الأهلي، وأثنى على حالة الانضباط التكتيكي التي أظهرها جميع اللاعبين، ليس على صعيد الشق الدفاعي فحسب، بل في تأكيد التطور الذي يظهره (يونايتد) مع كل مباراة يخوضها الفريق في دوري المحترفين».

واختتم: «الخروج بالتعادل أمام أحد فرق المقدمة المنافسة على لقب الدوري، لا يغير من الأهداف الموضوعة لفريق يونايتد في موسمه الأول تاريخياً بدوري المحترفين، بل تؤكد النتيجة التي خرجنا بها بأننا على الطريق الصحيح ليس على صعيد تطوير الأداء فحسب، بل في أن كل مباراة تُمثل فرصة متاحة للاعبين للاستمتاع بمستوى التحدي، ومواصلة السعي لحصد نقاط ثمينة وتعزيز مركزنا على سلم الترتيب».