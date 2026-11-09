ميلوش: الفوز على يونايتد يعيد الثقة للنصر

أكد مدرب النصر، الصربي ميلوش، أن الفوز الكبير الذي حققه فريقه على يونايتد بنتيجة 4-1، الأحد، في الجولة الثامنة من دوري المحترفين، يمثل دفعة معنوية مهمة للاعبين لاستعادة الثقة وتصحيح مسار الفريق في البطولة، بعد البداية غير الموفقة، مشيراً إلى أن النتيجة لا تعكس صعوبة المباراة، التي احتاج فيها «العميد» إلى تركيز دفاعي كبير واستغلال الفرص لحسم المواجهة.

وقال ميلوش لـ«الإمارات اليوم»: «أهمية الفوز لا تقتصر على النتيجة الكبيرة، وإنما تمتد إلى الجانب المعنوي، في ظل حاجة الفريق إلى استعادة الثقة بعد بدايته غير الموفقة في الدوري.

وتابع: «هذا الانتصار مهم جداً بالنسبة لنا، لأنه يمنح اللاعبين ثقة أكبر بأنفسهم، خصوصاً أن بدايتنا في بطولة الدوري لم تكن بالشكل الذي نريده، ولذلك أعتقد أن الفوز اليوم يمثل دفعة معنوية كبيرة للفريق قبل المباراة المقبلة».

من جهته، أكد مدرب يونايتد، الإيطالي أندريا بيرلو، أن الأخطاء التي ارتكبها فريقه كانت السبب الرئيس في الخسارة أمام النصر، مشيراً إلى أن يونايتد بدأ المباراة بصورة جيدة ونجح في فرض سيطرته خلال فترات من المواجهة، قبل أن يتغير مسار اللقاء عقب استقبال الهدف الأول.

وقال بيرلو لـ«الإمارات اليوم»: «ليس لدي الكثير لأقوله عن المباراة، لقد بدأنا بشكل جيد، ونجحنا بعد ذلك في السيطرة على مجريات اللعب، لكننا استقبلنا هدفاً من أول خطأ وأول مشكلة ارتكبناها خلال المواجهة". وأضاف: «بعد ذلك خسرنا المباراة، الأمر بهذه البساطة".