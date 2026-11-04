«يونايتد» الإماراتي يوقّع اتفاقية مع «لاليغا» لتطوير منظومته

أعلن نادي «دبي يونايتد إف سي» الإماراتي ورابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لاليغا)، رسمياً، اتفاقية التعاون بينهما، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقد، أمس، في دبي، بحضور نائب رئيس مجلس دبي الرياضي خلفان بلهول.

وحضر توقيع الاتفاقية رئيس لاليغا، خافيير تيباس، ورئيس نادي «دبي يونايتد إف سي»، إيلي سيبانو، إضافة إلى المدير الفني لفريق «يونايتد» المدرب الإيطالي أندريا بيرلو.

وعقب صعوده مؤخراً إلى دوري المحترفين الإماراتي، يبدأ نادي «دبي يونايتد إف سي» مرحلة جديدة من النمو المؤسسي، بالتعاون مع «لاليغا»، بهدف تعزيز منظومة عمله خارج الملعب، وتطوير القدرات اللازمة للمنافسة والعمل بكفاءة أكبر في دوري المحترفين.

ووفق بيان صحافي، سيركز البرنامج على مجالات رئيسة لتطوير العمل الاحترافي في النادي، تشمل التسويق، والعلامة التجارية، والمحتوى، وتجربة الجماهير في أيام المباريات، والضيافة، والتفاعل مع المشجعين. وسيتولى مكتب لاليغا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تنفيذ البرنامج، بدعم من فريق «لاليغا» المتخصص في مدريد.

ونفذت «لاليغا» من خلال «مكتب الأندية» التابع لها، أكثر من 272 مشروعاً استشارياً مصمماً خصيصاً لتحديد الاحتياجات المحددة لكل نادٍ، وتقديم حلول تتناسب مع التحديات والأهداف الخاصة به. ويعكس هذا الإنجاز التزام «لاليغا» الراسخ بتقديم دعم متخصص ومستمر ومباشر لأنديتها، ضمن نهج قائم على التعاون وتبادل المعرفة، وهو النهج ذاته الذي سيشكل أساس هذا المشروع.

وقال رئيس «لاليغا»، خافيير تيباس: «يُعد نموذج الإدارة الذي بنيناه بالتعاون مع أنديتنا أحد أهم الأصول التي تتمتع بها لاليغا. ومن خلال مكتب الأندية، نعمل يومياً مع الأندية الـ42 في لاليغا إي إيه سبورتس ولاليغا هايبرموشن، في مجالات تشمل الاستراتيجية التجارية، وبناء العلامة التجارية، والمحتوى، وتجربة الجماهير. واليوم ننقل هذه الخبرات إلى نادي «دبي يونايتد إف سي»، ويجعل صعود النادي إلى دوري المحترفين الإماراتي من هذه المرحلة توقيتاً مثالياً لاتخاذ هذه الخطوة، وهدفنا هو مساعدة النادي على تطوير قدراته الخاصة بما يمكّنه من المنافسة والنمو بشكل مستقل».

من جانبه، قال رئيس نادي «دبي يونايتد إف سي»، إيلي سيبانو: «تمثل شراكتنا مع لاليغا محطة مهمة في مسيرة نادي دبي يونايتد وفي رؤيتنا طويلة الأمد للمستقبل، وبعد صعودنا إلى دوري المحترفين الإماراتي، ندخل مرحلة جديدة من النمو داخل الملعب وخارجه. وسيتيح لنا هذا التعاون الاستفادة من الخبرات الواسعة التي تتمتع بها لاليغا في إدارة الأندية، والتطوير التجاري، وبناء العلامة التجارية، والتفاعل مع الجماهير، ويتمثل طموحنا في بناء نادٍ قوي ومستدام، يُدار وفق أعلى المعايير الاحترافية، ويسهم في مواصلة تطوير كرة القدم الإماراتية، ويعزز حضوره المتنامي على الساحة الدولية».