ماذا قال مدرب النصر ميلوش قبل مواجهة "يونايتد بيرلو" في كأس رابطة المحترفين؟

أكد مدرب النصر، الصربي ميلوش ميلوييفيتش، أهمية تحقيق بداية قوية في كأس رابطة المحترفين لكرة القدم، عندما يستضيف «العميد» فريق يونايتد بقيادة الأسطورة الإيطالي أندريا بيرلو، الأحد، على استاد آل مكتوم، ضمن الجولة الأولى من المسابقة.

وقال ميلوش، خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة: "إن النصر يتعامل بجدية كبيرة مع المواجهة، مشيراً إلى أن يونايتد يمتلك فريقاً متوازناً وقادراً على تقديم كرة قدم جيدة".

وأضاف: "يونايتد فريق متوازن ويلعب كرة قدم حقيقية، وعلينا التعامل مع المباراة بجدية كبيرة. نريد مواصلة تطورنا وتقديم أداء أفضل، وبدء مشوارنا في البطولة بأفضل صورة ممكنة".

من جانبه، أكد لاعب النصر دافيد بتروفيتش رغبة الفريق في المنافسة بقوة وتحقيق بداية إيجابية، وقال: "البطولة مهمة لنا ونريد أن نحقق فيها شيئاً مميزاً. نعرف قوة فريق يونايتد، ولذلك سيكون تركيزنا بالكامل على المباراة".

وأضاف: "بدعم جماهيرنا.. نسعى لحصد النقاط الثلاث وإسعاد الجميع في النادي".

ويتطلع النصر إلى استثمار عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز في مستهل مشواره بالبطولة، وحصد دفعة معنوية تعزز مسيرته في المنافسات المقبلة.