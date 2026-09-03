بيرلو: «يونايتد» جاهز لاختبار الشارقة.. وهدفنا النقاط الثلاث

أكد المدير الفني لفريق يونايتد، الإيطالي أندريا بيرلو، جاهزية فريقه لمواجهة مضيفه الشارقة بعد غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري المحترفين، مشدداً على احترام قوة المنافس، وثقته بقدرة لاعبيه على تقديم مباراة قوية والمنافسة على النقاط الثلاث.

وقال بيرلو، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم الخميس بمقر النادي في دبي: «مواجهة الشارقة تمثل اختباراً قوياً، ومن المهم أن نقدم مباراة جيدة أمام فريق كبير مثل الشارقة».

وأضاف: «نحترم المنافس، لكننا نعرف ما يجب علينا القيام به، ونمتلك الجودة والعقلية، ولدينا فريق قادر على المنافسة. نطمح إلى الفوز، وسنبذل كل ما لدينا من أجل تحقيق ذلك، والأولوية بالنسبة لنا هي حصد النقاط الثلاث».

وأوضح: «سبق أن واجهنا الشارقة الموسم الماضي في كأس رئيس الدولة، لكن فريق يونايتد هذا الموسم مختلف تماماً، والمهمة بالنسبة لنا هي جمع النقاط».

وتحدث بيرلو عن الضغوط المصاحبة للموسم الأول لفريق يونايتد في دوري المحترفين، مؤكداً امتلاك فريقه العقلية اللازمة للتعامل معها، وقال: «عندما تلعب كرة القدم، يكون هناك دائماً ضغط، فنحن نحتاج دائماً إلى تحقيق شيء ما والمنافسة. نعرف أن الحصول على النقاط لن يكون سهلاً، لكننا نمتلك عقلية تجعلنا نؤمن بقدرتنا على اللعب أمام أي فريق».

ويحتل الشارقة ويونايتد المركزين المتقاربين في جدول الترتيب برصيد ست نقاط لكل منهما، بعدما حقق كل فريق انتصارين مقابل خسارة واحدة. واستهل الشارقة مشواره بالفوز على مضيفه الظفرة 3-1، فيما خسر يونايتد أمام الوصل 1-5، قبل أن يحقق يونايتد فوزه الأول في الجولة الثانية على حساب بني ياس 3-2، في حين خسر الشارقة أمام الجزيرة بهدفين دون مقابل.

وفي الجولة الثالثة، استعاد الفريقان نغمة الانتصارات، بعدما تغلب يونايتد على كلباء 4-1، وفاز الشارقة على حتا بثلاثة أهداف دون مقابل.