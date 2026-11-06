بيرلو: يونايتد يمتلك الجودة والعقلية لتحقيق نتيجة إيجابية أمام النصر

أكد المدير الفني لفريق يونايتد، الإيطالي أندريا بيرلو، جاهزية فريقه لمواجهة النصر، في اللقاء الذي يجمعهما بعد غدٍ الأحد على استاد آل مكتوم في دبي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري المحترفين، مشدداً على أهمية حصد النقاط في هذه المرحلة من الموسم.

وقال بيرلو، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، الذي عقد اليوم الجمعة في مقر النادي: «استفدنا من فترة التوقف للحصول على قسط من الراحة، والعمل على تجهيز الفريق، وندرك أهمية هذه المرحلة وضرورة حصد النقاط».

وأضاف: «تنتظرنا مواجهة أمام أحد أفضل الفرق في الإمارات، لكننا سنركز على تقديم أسلوب لعبنا، فنحن نمتلك الجودة والعقلية اللازمتين لخوض المباراة».

وتكتسب المواجهة أهمية كبيرة للفريقين، اللذين يحتلان المركزين الثامن والتاسع على التوالي في جدول الترتيب، برصيدَي 8 نقاط للنصر و7 نقاط ليونايتد. وجمع «العميد» نقاطه من انتصارين وتعادلين مقابل خسارتين، فيما حقق دبي يونايتد انتصارين وتعادلاً، مقابل ثلاث خسائر.