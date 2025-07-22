«الإمارات للسباحة»: بطولة العالم محطة مهمة قبل «ألعاب التضامن الإسلامي»

أكّد رئيس لجنة تسيير أعمال اتحاد الإمارات للسباحة، عبدالله الوهيبي، أن مشاركة المنتخب الوطني في بطولة العالم للألعاب المائية، المقررة في سنغافورة، تُمثّل محطة مهمة في برنامج إعداد السباحين للاستحقاقات المقبلة، وعلى رأسها دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

ويشارك منتخب الإمارات في البطولة بوفد يضم السباحَين الدوليين يوسف المطروشي وسالم غالب، تحت قيادة المدرب الوطني، مروان الحتاوي، ومن المقرر أن يسافر سالم غالب من الإمارات في 24 أغسطس المقبل، بينما ينضم يوسف المطروشي إلى البعثة مباشرة من الولايات المتحدة الأميركية.

ويشارك سالم غالب في سباقَي 50 و100 متر فراشة، في حين يخوض يوسف المطروشي منافسات 50 و100 متر حرة. وكان سالم قد انتظم في معسكر داخلي مكثّف منذ أسبوعين استعداداً للبطولة، تحت قيادة المدرب مروان الحتاوي، الذي حرص على تجهيز السباح لهذا الحدث العالمي.

وقال الوهيبي لـ«الإمارات اليوم»: «نسعى من خلال هذه المشاركة إلى رفع جاهزية سباحينا، ومنحهم فرصة الاحتكاك على أعلى مستوى، بما ينعكس إيجاباً على مستواهم الفني والذهني، خصوصاً أن البطولة تضم نخبة من أبطال العالم في السباحة».

ويأتي هذا الظهور العالمي ضمن خطة الاتحاد لتطوير الأداء الفني للسباحين، واكتساب المزيد من الخبرة الدولية تمهيداً للمشاركات الإقليمية والقارية القادمة.

• وفد الإمارات يضم السباحين يوسف المطروشي وسالم غالب.