السباح العامري يغادر إلى أولمبياد الشباب في داكار

يغادر سباح المنتخب الوطني ونادي الوصل، عبدالله العامري، اليوم، إلى السنغال، استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب «داكار 2026».

وتأتي مشاركة العامري في الحدث الأولمبي بعد أيام قليلة من نجاحه في تسجيل رقم قياسي جديد للدولة في سباق 200 متر ظهر لفئة 16-17 سنة، خلال منافسات بطولة كأس الاتحاد للسباحة 2026، التي أقيمت يومَي 24 و25 أكتوبر الجاري، بمسبح المركز الرياضي لمدينة محمد بن زايد في أبوظبي، بمشاركة 207 سباحين يمثلون 11 نادياً.

ونجح العامري في تحطيم الرقم القياسي السابق للسباق، بعدما سجل زمناً قدره 2:11.69 دقيقة، متجاوزاً الرقم السابق البالغ 2:12.56 دقيقة، ليؤكد تطور مستواه الفني قبل خوض تجربته الأولمبية المرتقبة.

ويرافق العامري خلال المشاركة الأولمبية مدرب المنتخب الوطني للسباحة،

مروان حافظ الحتاوي، الذي يتولى الإشراف على استعداداته الفنية والبدنية ومتابعة برنامجه التدريبي، بهدف الوصول إلى أفضل درجات الجاهزية قبل انطلاق منافساته في داكار.

وتمثل دورة الألعاب الأولمبية للشباب محطة مهمة في مسيرة السباح الإماراتي، وفرصة للاحتكاك بمستويات عالمية مختلفة، والتعرف إلى طبيعة المنافسات الكبرى، بما يسهم في تطوير خبراته وتعزيز قدراته الفنية خلال المرحلة المقبلة.