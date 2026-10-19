الظاهري: مشروع أبوظبي للرياضات المائية نجح في صناعة الأبطال بـ 93 ميدالية

أكد عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات المائية، خويطر الظاهري، أن نجاح النادي في حصد 93 ميدالية ملونة، خلال النسخة الأولى من بطولة العين الدولية للسباحة، يمثل إنجازاً مهماً يعكس تطور مستوى السباحين، ونجاح العمل الفني والإداري الذي يقوم به النادي لإعداد جيل من الأبطال القادرين على المنافسة في مختلف البطولات.

وكانت بطولة العين الدولية للسباحة قد اختتمت منافساتها، أمس، في مسبح جامعة الإمارات بمنطقة العين، بمشاركة 356 سباحاً وسباحة من 37 جنسية، يمثلون 26 نادياً وأكاديمية، وسط منافسات قوية امتدت على مدار ثلاثة أيام.

وقال الظاهري لـ«الإمارات اليوم»: «الوصول إلى 93 ميدالية، في بطولة دولية تضم سباحين من جنسيات وأندية مختلفة، يمثل مؤشراً إيجابياً إلى المستوى الذي وصل إليه سباحو النادي»، مشيراً إلى أن أهمية الإنجاز لا تقتصر على عدد الميداليات، وإنما تمتد إلى اكتساب الخبرة، وتعزيز الثقة بالنفس، والقدرة على التعامل مع أجواء المنافسات القوية.

وأضاف «أن النادي يولي اهتماماً كبيراً بتطوير المواهب في مختلف الفئات العمرية، من خلال توفير بيئة تدريبية مناسبة وبرامج إعداد تسهم في رفع المستوى الفني للسباحين»، مؤكداً أن «النتائج المحققة تمثل ثمرة جهود مشتركة بين اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية وأولياء الأمور».

وأشار الظاهري إلى أن نجاح النسخة الأولى من بطولة العين الدولية للسباحة يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مكانتها على أجندة البطولات الرياضية، خصوصاً في ظل المشاركة الدولية الواسعة، والمستويات الفنية التي شهدتها المنافسات، مؤكداً أن استضافة مثل هذه الأحداث تسهم في تطوير رياضة السباحة الإماراتية، وتوفير فرص الاحتكاك للسباحين.

واختتم الظاهري بتأكيد أن النادي يتطلع إلى البناء على هذا الإنجاز، ومواصلة تطوير برامجه الفنية، وتوسيع قاعدة ممارسة السباحة، بما يسهم في اكتشاف المزيد من المواهب وإعدادها للمنافسة في البطولات المحلية والدولية.