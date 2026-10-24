207 سباحين يعلنون التحدي ببطولة الاتحاد في أبوظبي

تنطلق اليوم منافسات المرحلة الأولى من بطولة الاتحاد للسباحة للناشئين والعمومي 2026، التي ينظمها اتحاد الرياضات المائية، وتستمر حتى غدٍ، بمسبح المركز الرياضي لمدينة محمد بن زايد في أبوظبي، بمشاركة 207 سباحين يمثلون 11 نادياً، يتنافسون في 48 سباقاً موزعة على 108 تصفيات.

وتشهد البطولة منافسات ثلاث فئات عمرية للبنين، هي 12 و13 سنة بمشاركة 85 سباحاً، و14 و15 سنة بمشاركة 76 سباحاً، و16 و17 سنة بمشاركة 46 سباحاً، وتُقام السباقات في حوض أولمبي بطول 50 متراً، بنظام النهائيات المباشرة بالتوقيت.

وتنطلق منافسات اليوم في العاشرة صباحاً بسباق 800 متر حرة، وتتواصل بسباقات 50 متراً صدراً و100 متر حرة و400 متر فردي متنوّع و100 متر ظهر، فيما تبدأ الفترة المسائية عند الخامسة، وتشمل سباقات 200 متر ظهر و400 متر حرة و200 متر صدر و50 متراً فراشة.

وتستكمل المنافسات غداً على فترتين، تبدأ الأولى في التاسعة صباحاً بسباق 1500 متر حرة، تليها سباقات 50 متراً حرة و100 متر صدر و100 متر فراشة، بينما تنطلق الفترة المسائية في الرابعة عصراً، وتختتم بسباق 200 متر فراشة.

ويتصدر الوصل قائمة الأندية المشاركة بـ45 سباحاً، يليه الفجيرة للفنون القتالية بـ40 سباحاً، ثم نادي أبوظبي للرياضات المائية بـ34 سباحاً.

من جهته، أكد الأمين العام لاتحاد الرياضات المائية محمد السويدي، أن البطولة تمثل منصة مهمة لاكتشاف المواهب وتطوير مستويات الناشئين، مشيراً إلى أن مشاركة أكثر من 200 سباح تعكس تطور قاعدة اللعبة، معرباً عن تطلعه إلى تسجيل أرقام قياسية وطنية جديدة، وتتواصل المرحلة الثانية من البطولة يومي 7 و8 نوفمبر المقبل، بمنافسات العمومي والفئات العمرية الأصغر والبنات.

• الوصل يتصدر قائمة الأندية المشاركة بـ45 سباحاً.