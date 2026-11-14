سالم غالب: 4 أشهر غياباً لم تحرمني لقب «الأفضل» في السباحة

كشف سباح نادي الوصل والمنتخب الوطني، سالم غالب، عن تفاصيل رحلته الصعبة لاستعادة مستواه والعودة إلى المنافسات، بعد ابتعاده عن أحواض السباحة والتدريبات لفترة، وعند عودته واجه تحدياً كبيراً، بعدما زاد وزنه 10 كيلوغرامات ليصل إلى 87 كيلوغراماً، قبل أن ينجح في استعادة جزء كبير من مستواه بفضل العمل المتواصل والإصرار على العودة إلى المنافسة بقوة.

وكان سالم غالب قد نجح في استعادة بريقه خلال بطولة كأس الاتحاد الأخيرة، بعدما حصد جائزتي أفضل سباح وأفضل رقم، في عودة مميزة جاءت بعد أشهر من العمل والإعداد، إثر مشاركته في بطولة يونيو الماضي التي لم يقدم خلالها المستوى المأمول، بسبب ابتعاده عن التدريبات أربعة أشهر، وعدم عودته إلى التمرين إلا قبل أسبوعين من المنافسات، لتتحول تلك المشاركة إلى نقطة انطلاق لتحدٍّ جديد نجح من خلاله في استعادة حضوره على منصات التتويج.

وقال سالم غالب لـ«الإمارات اليوم» إن العودة كانت صعبة للغاية، خصوصاً أنه شعر بأن السباحين من الفئة العمرية نفسها تقدموا في المستوى خلال فترة غيابه، بينما كان عليه أن يبدأ رحلة استعادة مستواه من جديد، موضحاً أن ابتعاده عن السباحة وصالة اللياقة البدنية انعكس بصورة مباشرة على وزنه وأدائه داخل الماء.

وأضاف: «بعد الغياب زاد وزني 10 كيلوغرامات، ووصل إلى 87 كيلوغراماً، وأصبحت أشعر بثقل كبير داخل الماء، ولم أعد قادراً على تحقيق أرقامي السابقة، بل لم أكن قريباً منها، وكانت العودة صعبة بدنياً، خصوصاً عندما أشاهد زملائي والسباحين الذين كانوا في عمري يتقدمون في المستوى، بينما كنت أحاول استعادة مستواي».

وتابع: «وعدت مدربيَّ بأن أعود بصورة أفضل، وقلت لهم إن البطولة المقبلة ستكون مختلفة، وكنت واثقاً بقدرتي على استعادة مستواي، وبدأت العمل بجدية كبيرة، واستمرت مرحلة الإعداد نحو أربعة أشهر، بمساعدة المدربين».

وأوضح أن معسكر الإعداد في مدينة سيغوفيا الإسبانية كان من أصعب مراحل التحضير، إذ بذل خلاله مجهوداً كبيراً لاستعادة لياقته ومستواه الفني، قبل المشاركة في بطولة الدولة، مشيراً إلى أنه كان يتدرب صباحاً مع فريق الدوام، ثم يستكمل تدريباته عصراً مع نادي الوصل، وهو ما ساعده على الانتظام في برنامج تدريبي مكثف. وكشف سالم غالب أن مصروفاته الشهرية على المكملات الغذائية، ومنها البروتين، تراوح بين 1000 و1500 درهم، مؤكداً أن السباحة لا تمثل عبئاً مالياً كبيراً بالنسبة إليه.