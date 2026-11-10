الوهيبي: تسجيل 10 أرقام قياسية يعكس تطور السباحة الإماراتية

أكد رئيس اتحاد الإمارات للرياضات المائية، عبدالله الوهيبي، أن تسجيل 10 أرقام قياسية إماراتية جديدة خلال منافسات كأس الاتحاد للسباحة التي اختتمت، أول من أمس، في مسبح المركز الرياضي بمدينة محمد بن زايد في أبوظبي، يعكس التطور الذي تشهده اللعبة، خصوصاً على مستوى الفئات العمرية الصغيرة، مشيراً إلى أن النتائج التي حققها السباحون تؤكد نجاح جهود الأندية في إعداد جيل جديد من المواهب القادرة على تمثيل المنتخبات الوطنية مستقبلاً.

وقال الوهيبي لـ«الإمارات اليوم»: «ننظر إلى بطولات الفئات العمرية باعتبارها الأساس الحقيقي لتطوير السباحة الإماراتية، ونعمل على توفير بيئة تنافسية تساعد السباحين على تحسين أرقامهم واكتساب الخبرات، وصولاً إلى بناء قاعدة قوية تدعم المنتخبات الوطنية خلال السنوات المقبلة».

وشهدت البطولة تسجيل خمسة أرقام قياسية إماراتية خلال المرحلة الأولى، ومثلها في المرحلة الثانية، ليرتفع إجمالي الأرقام الجديدة إلى 10 أرقام قياسية.

وأكد الوهيبي أن الاتحاد سيواصل العمل بالتعاون مع الأندية لتطوير منظومة المنافسات المحلية، بما يسهم في رفع المستوى الفني وتوسيع قاعدة الممارسين للسباحة في الدولة.