600 لاعب يدشنون بطولة آسيا للخماسي الحديث في رأس الخيمة

تنطلق اليوم، تحت رعاية سموّ الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، منافسات البطولة الآسيوية المفتوحة للبياثل والترياثل والليزر رن، التي تستضيفها الإمارات للمرة الأولى، بمشاركة 600 لاعب ولاعبة من 10 دول يمثلون 37 جنسية، وتستمر حتى الأحد المقبل، على شاطئ الفلامنغو في رأس الخيمة، بتنظيم اتحاد الإمارات للخماسي الحديث.

وتشهد البطولة إقامة حفل الافتتاح الرسمي، في الرابعة عصر اليوم، بحضور عدد من الشخصيات الرياضية وممثلي الجهات المنظمة والوفود المشاركة، في حدث يُمثل خطوة جديدة نحو توسيع انتشار رياضة الخماسي الحديث في الدولة، وتعزيز حضور الإمارات على خريطة البطولات القارية والدولية، وتضم البطولة مشاركين بارزين من الإمارات والسعودية والكويت، والبحرين ولبنان وسورية، والهند ونيبال وبنغلاديش والفلبين، يتنافسون في ثلاث مسابقات رئيسة، هي الليزر رن الذي يجمع بين الرماية بالليزر والجري، والترياثل الذي يشمل الرماية بالليزر والسباحة والجري، والبياثل الذي يجمع بين السباحة والجري.

وتبدأ المنافسات، اليوم، بمسابقة الليزر رن، فيما تُقام، غداً، منافسات الترياثل، على أن تُخصص منافسات بعد غد والأحد المقبل لمسابقة البياثل، بمشاركة مختلف الفئات العمرية.