«الأبيض الأولمبي» يحصد نقطة من كوريا الشمالية في «الألعاب الآسيوية»

تعادل المنتخب الأولمبي لكرة القدم مع نظيره الكوري الشمالي (صفر-صفر)، أمس، في المجموعة الثانية لمسابقة كرة القدم ضمن منافسات النسخة الـ20 من دورة الألعاب الآسيوية «آيتشي–ناغويا 2026»، المقامة حالياً في اليابان، ليحصد «الأبيض» نقطة ثمينة، بعدما خسر مباراته الافتتاحية أمام إيران، وتتبقى له مواجهة مهمة أمام نظيره الصيني، الأربعاء المقبل.

وفي منافسات الرماية، سجلت فاطمة السويدي 621.1 نقطة في مسابقة البندقية الهوائية للسيدات، فيما سجلت ياسمين تهلك 614.0 نقطة، ومنى الحوسني 593.4 نقطة.

وفي الدراجات، أنهى عبدالله جاسم مشاركته في سباق فردي الطريق للرجال ضد الساعة بزمن قدره 44:01:48 دقيقة في المركز السابع، كما أنهت صفية الصايغ سباق فردي السيدات ضد الساعة لفئة الطريق لمسافة 24.2 كيلومتراً في المركز الـ12، بعدما سجلت زمناً قدره 40 دقيقة و50.45 ثانية.

وعلى صعيد الترايثلون، أنهى يوسف الهنائي منافسات فردي الرجال بزمن قدره ساعة و02 دقيقة و36 ثانية، في السباق الذي شهد مشاركة 35 لاعباً يمثلون 21 دولة آسيوية.

وشهدت منافسات السباحة، أمس، مشاركة ثلاثة سباحين، حيث أنهى حمد الشحي سباق 100 متر حرة بزمن قدره 52.84 ثانية، فيما حل سالم غالب في المركز الـ23 بسباق 200 متر متنوع، مسجلاً زمناً قدره دقيقتان و12.61 ثانية، وسجل محمد اليماحي دقيقتين و18.44 ثانية في السباق ذاته.

وتتصدر الصين جدول ترتيب الميداليات برصيد 20 ميدالية، بواقع 11 ذهبية وست فضيات وثلاث برونزيات، تلتها اليابان بـ19 ميدالية (ست ذهبيات وست فضيات وسبع برونزيات)، ثم كوريا الجنوبية بـ13 ميدالية (ثلاث ذهبيات وثلاث فضيات وسبع برونزيات).

وعربياً، تصدّرت الكويت المركز الثامن إجمالاً بذهبية وبرونزية، تلاها العراق ثانياً بفضية وبرونزيتين، ثم لبنان ثالثاً بفضية وبرونزية، وقطر رابعاً بفضية، والسعودية خامساً ببرونزية.

وتستضيف محافظة آيتشي ومدينة ناغويا اليابانية الدورة الآسيوية حتى الرابع من أكتوبر المقبل، بمشاركة أكثر من 11 ألف رياضي ورياضية، إلى جانب نحو 6000 مدرب وإداري، يمثلون 45 دولة، على مدى 16 يوماً من المنافسات.

وتتضمن الدورة منافسات في 43 رياضة، و71 تخصصاً رياضياً، وتشهد توزيع 1407 ميداليات ضمن 469 مسابقة متنوعة، في واحد من أكبر التجمعات الرياضية على مستوى القارة الآسيوية.

وتشارك دولة الإمارات في الدورة بوفد رياضي يضم 165 رياضياً ورياضية في 21 رياضة، مواصلة مسيرتها في دورات الألعاب الآسيوية، وسط تطلعات إلى تقديم مستويات متميزة، وتحقيق نتائج إيجابية تعكس تطور الرياضة الإماراتية.

منافسات اليوم

يخوض راميا المنتخب الوطني، سالم اليماحي وسلطان صالح، منافسات البندقية الهوائية رجال، التي تشهد مشاركة 47 رامياً، من بينهم الرامي الصيني شينغ ليهاو الذي يمتلك سجلاً مميزاً في منافسات البندقية الهوائية 10 أمتار، إذ يحمل ثلاثة أرقام قياسية، يتقدمها الرقم القياسي العالمي برصيد 637.9 نقطة الذي حققه في باكو 2023، إلى جانب الرقم القياسي الآسيوي والرقم القياسي لدورات الألعاب الآسيوية برصيد 634.5 نقطة، المسجلين في هانغتشو 2023، ما يعكس مكانته كأحد أبرز نجوم الرماية الآسيوية والعالمية في هذه المسابقة.

كما يشارك منتخب السباحة في ثلاثة سباقات متنوعة عن طريق كلّ من عبدالله العامري بسباق 100 متر ظهر، وحمد الشحي في سباق 50 متر حرة، وعمر الحمادي في سباق 100 متر صدر.