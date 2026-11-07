277 سباحاً يتنافسون على ميداليات اليوم الأخير من بطولة الاتحاد

تنطلق اليوم منافسات المرحلة الثانية والختامية من بطولة الاتحاد للسباحة، بمشاركة 277 سباحاً وسباحة يمثلون 11 نادياً، في مجمع مسابح مدينة محمد بن زايد في أبوظبي، وتستمر حتى غدٍ، وسط تطلعات لتحقيق أرقام قياسية جديدة.

وتشهد البطولة، التي ينظمها اتحاد الرياضات المائية، منافسات قوية في مختلف أنواع السباحة، بمشاركة واسعة من الأندية، في واحدة من أبرز البطولات المحلية المدرجة على روزنامة الاتحاد خلال الموسم الجاري.

وتتميز المرحلة الختامية بمشاركة السباحات للمرة الأولى في نسخة العام الجاري، إلى جانب منافسات الفئة العمومية والبنين تحت 11 سنة، في خطوة تعكس الاهتمام بتوسيع قاعدة ممارسة اللعبة واكتشاف المواهب الواعدة.

ويتصدر نادي أبوظبي للرياضات المائية قائمة الأندية المشاركة، يليه الوصل والفجيرة للفنون القتالية، إلى جانب أندية الذيد ودبا والمدام ومليحة والبطائح وعجمان والحمرية ودبا الحصن.

وتتجه الأنظار إلى منافسات الفئات العمرية الصغيرة، التي تشهد تحدياً لتحطيم أرقام قياسية وطنية صامدة منذ أكثر من عقدين، خصوصاً في سباقات الصدر والظهر، فيما ينتظر أن تشهد سباقات السرعة منافسة قوية بين السباحين.

وتُقام المنافسات على فترتين صباحية ومسائية بنظام النهائيات المباشرة بالتوقيت، على أن تختتم غداً بتتويج الفائزين.

وتأتي البطولة ضمن جهود اتحاد الرياضات المائية لتطوير اللعبة، وتوسيع قاعدة الممارسين، وإتاحة الفرصة أمام المواهب الشابة لاكتساب الخبرة التنافسية، تمهيداً لإعداد عناصر قادرة على تمثيل المنتخبات الوطنية في الاستحقاقات المقبلة.