الوهيبي: «آسياد اليابان» محطة مهمة لتطوير سباحي الإمارات

محمد أبوإسماعيل - دبيأكد رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات المائية، عبدالله الوهيبي، أن مشاركة منتخب السباحة في دورة الألعاب الآسيوية في اليابان تمثل محطة مهمة ضمن برنامج تطوير المنتخب، ورفع مستوى جاهزية السباحين للاستحقاقات القارية والدولية، مشيراً إلى أن المشاركة أمام نخبة سباحي آسيا توفر احتكاكاً قوياً وخبرة مهمة لعناصر المنتخب.

وتغادر بعثة المنتخب إلى اليابان، اليوم، على أن تعود إلى الدولة في 26 من الشهر، بينما تقام منافسات السباحة من 20 إلى 25 من الشهر الجاري. وتضم البعثة عضو مجلس الإدارة علي أحمد الكعبي إدارياً، والمدرب مروان حافظ، ومدرب اللياقة البدنية، عمر الهمشري، والسباحين عمر الحمادي، وسالم غالب، وحمد الشحي، ومحمد اليماحي، وعبدالله العامري.

وقال الوهيبي لـ«الإمارات اليوم»: «دورة الألعاب الآسيوية (الآسياد) من أهم الاستحقاقات القارية، والمشاركة فيها أمام سباحين على مستوى عالٍ تمثل فرصة مهمة لمنتخبنا من أجل قياس المستوى واكتساب مزيد من الخبرات، خصوصاً أن هدفنا هو مواصلة تطوير السباحين وإعدادهم بصورة مستمرة للمنافسات الكبرى».

وأضاف: «لدينا ثقة بالعناصر المشاركة وقدرتها على تقديم مستويات جيدة، والجهاز الفني يعمل على تجهيز السباحين بالشكل المطلوب. ونتطلع إلى أن يستفيد اللاعبون من هذه المشاركة، وأن يقدم كل سباح أفضل ما لديه خلال المنافسات».

وتابع: «الاتحاد يعمل وفق رؤية تهدف إلى بناء قاعدة قوية للمنتخبات الوطنية، ولا ننظر إلى بطولة واحدة بصورة منفصلة، وإنما إلى برنامج متكامل من المشاركات والإعداد والاحتكاك الخارجي. فالبطولات الكبرى تمنح السباحين خبرات لا يمكن الحصول عليها من التدريبات فقط».

وأشار الوهيبي إلى قوة المنافسة المنتظرة في اليابان، مؤكداً أهمية التعامل معها بطموح وتركيز. وقال: «السباحة الآسيوية تضم أسماء ومنتخبات على مستوى عالمي، وهذه هي المنافسات التي نريد أن يوجد فيها سباحونا باستمرار، لأنها تساعدهم على التطور ومعرفة متطلبات الوصول إلى المستويات الأعلى».