شباب الأهلي يفوز على «دبليو إس جي واتنز» في معسكر النمسا

استهل فريق شباب الأهلي مبارياته الودية في معسكره الخارجي بالنمسا بفوز معنوي على فريق دبليو إس جي واتنز النمساوي بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن المرحلة الثانية من الإعداد للموسم الرياضي الجديد 2025-2026.

سجل هدف اللقاء اللاعب سبستيان، ليمنح «فرسان دبي» بداية إيجابية تعكس الجدية والانسجام داخل المجموعة منذ انطلاق المعسكر، ويُعد هذا اللقاء الأول من أصل أربع مباريات ودية مقررة ضمن برنامج الإعداد الخارجي، قبل العودة إلى دبي في الثالث من أغسطس المقبل. وكان الفريق قد بدأ تحضيراته محلياً في دبي، بتجمع اللاعبين في السابع من يوليو الجاري، أعقبه إجراء الفحوص الطبية، قبل التوجه إلى النمسا في 13 من الشهر الجاري، لخوض المرحلة الرئيسة من الإعداد في أجواء أوروبية مثالية.

ويشمل برنامج المعسكر تدريبات يومية مكثفة، تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب البرتغالي بالو سوزا، إلى جانب العمل على رفع الجاهزية البدنية والفنية، وتطبيق خطط اللعب استعداداً للمنافسات المحلية والخارجية المرتقبة في الموسم الجديد. وكانت شركة شباب الأهلي لكرة القدم قد أعلنت موافقتها على انتقال لاعبين إلى صفوف نادي النصر، في إطار التعاون المشترك بين الناديين، حيث وافقت الشركة على انتقال اللاعب الإيراني مهدي قائدي إلى النصر بشكل نهائي، كما أعلنت عن إعارة اللاعب المالي شيكنا دومبيا لموسم 2025-2026.