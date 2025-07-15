إبراهيم عادل أول صفقات الجزيرة في الصيف

أكدت وسائل إعلام مصرية أن شركة الجزيرة لكرة القدم توصلت إلى اتفاق مع نادي بيراميدز المصري، لضم اللاعب إبراهيم عادل (24 عاماً)، ليصبح أول صفقات «فخر أبوظبي» في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة «المصري اليوم» أن المفاوضات شهدت تطوراً كبيراً بعدما اتفق الطرفان على التفاصيل الخاصة بالصفقة، مشيرة إلى أن بطل دوري أبطال إفريقيا سيحصل على خمسة ملايين دولار، قيمة انتقال اللاعب الدولي إلى نادي الجزيرة.

وأشارت إلى أن إبراهيم عادل يستعد لإنهاء إجراءات السفر وإتمام الفحص الطبي، تمهيداً للالتحاق بمعسكر الجزيرة في إسبانيا ضمن الاستعداد للموسم الجديد.

وأضافت أن مدة التعاقد ثلاثة مواسم، مع خيار تمديده موسماً إضافياً بالاتفاق بين الطرفين.

يُذكر أن إبراهيم عادل نشأ في أكاديمية نادي النجوم قبل أن يشق طريقه إلى صفوف الناشئين في نادي بيراميدز، ليبدأ بعدها مسيرة احترافية مميزة وضعته ضمن أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

ويشغل عادل مركز الجناح الأيسر، ويتميز بسرعته الكبيرة ومهاراته الفردية العالية إلى جانب قدرته على إنهاء الهجمات وصناعة الفرص.