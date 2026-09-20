برأسية تاليسكا.. الجزيرة يتجاوز جاره الوحدة في كأس المحترفين

تغلب الجزيرة على الوحدة بهدف دون رد، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ضمن الجولة الأولى من كأس رابطة المحترفين.

وسجل تاليسكا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 60، بعدما ارتقى لركنية نفذها مالكوم، ووضع الكرة برأسه في الشباك.

وكان تاليسكا قد سجل هدفاً ألغاه الحكم في الدقيقة 36، إثر عرضية من مالكوم، قبل إلغاء الهدف بسبب مخالفة من فينيسيوس ميلو. كما أهدر تاليسكا عدة فرص، أبرزها رأسية فوق العارضة في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، ورأسية أخرى بجوار القائم في الدقيقة 50.

وكاد الوحدة أن يدرك التعادل، لكن تسديدة غاستون سواريز مرت بجوار القائم في الدقيقة 65.

وتألق حارس الجزيرة زايد الحمادي في الدقيقة 77، بعدما تصدى لتسديدة فينيسيوس ميلو من مسافة قريبة، ثم عاد وأنقذ متابعة اللاعب نفسه، ليحافظ على تقدم فريقه حتى صافرة النهاية. ليحقق الجزيرة بداية قوية في البطولة، بينما تلقى الوحدة أول خسارة بعد أربعة انتصارات متتالية أخيرة.