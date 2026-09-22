ليما: نشارك في «خليجي 27» لحصد اللقب   

أكد لاعب المنتخب الوطني ونادي الوصل، فابيو ليما، أن «الأبيض» يستهدف المنافسة بقوة على لقب كأس الخليج العربي «خليجي 27»، التي تنطلق في السعودية غداً، مشيراً إلى أن قصر فترة الإعداد لن يمنع المنتخب من دخول البطولة بثقة كبيرة، في ظل الأجواء الإيجابية التي يعيشها الفريق تحت قيادة المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش.

وقال ليما لـ«الإمارات اليوم»، إن الهدف الأول للمنتخب يتمثّل في عبور دور المجموعات، قبل التفكير في الأدوار الإقصائية والمنافسة على اللقب، مؤكداً أن الفريق يمتلك الجودة والثقة اللازمتين للتعامل مع المنافسين، رغم صعوبة المباريات المنتظرة.

وأضاف: «نعرف أن البطولة قصيرة، وتقام خلال نحو أسبوعين، كما أن فترة استعدادنا كانت قصيرة، إذ تدربنا لمدة خمسة أيام فقط، لكن التحضيرات كانت جيدة للغاية، والمدرب منحنا الثقة. وعلى الرغم من وجود لاعبين جدد ومدرب جديد، فإن الأجواء داخل المنتخب جيدة جداً في الوقت الحالي، وهذا أمر يساعدنا على الاستعداد بالشكل المطلوب».

وتابع: «سنذهب إلى السعودية من أجل الفوز باللقب، لكن هدفنا الأول هو التأهل من دور المجموعات، نعرف أن المباريات ستكون صعبة، لكن لدينا ثقة كبيرة بأنفسنا، ونعرف أننا نمتلك الجودة التي تُمكّننا من تحقيق الفوز. نريد أن نبدأ خطوة بخطوة، ونركز أولاً على التأهل، وبعد ذلك نفكر في الدور نصف النهائي والنهائي».

وعن أهمية «خليجي 27» في إطار تحضيرات المنتخب لبطولة كأس أمم آسيا 2027 المقبلة، قال ليما: «بالطبع، البطولة تُمثّل جزءاً من الإعداد، ومن المهم جداً أن نخوض منافسة قوية بهذا الحجم، لأن كأس الخليج بطولة كبيرة بالنسبة لنا، وأعتقد أن المشاركة فيها ستساعدنا في التحضير للمنافسات الآسيوية، لكن في الوقت الحالي أرى أن كأس الخليج هي البطولة الأكثر أهمية بالنسبة لنا».

وتابع: «نعرف جيداً أهمية هذه البطولة بالنسبة للمنتخب والدولة ومنطقة الخليج، لذلك سنحاول تقديم أفضل ما لدينا من أجل الفوز بها، وعندما نشارك في بطولة مثل كأس الخليج، لا يمكن أن يكون هدفنا مجرد الاستعداد لما هو قادم، وإنما يجب أن ننافس بكل قوة، ونقدم أفضل مستوى ممكن، لأننا ندرك قيمة البطولة للجماهير والكرة الإماراتية».

وتحدث ليما عن العمل مع المدرب زلاتكو داليتش، وقال: «إنه مدرب كبير، وأنا سعيد جداً بالعمل معه، وعندما وصلت إلى دوري المحترفين، كان مدرباً للعين، وكنا نعرف أنه مدرب كرواتي يمتلك خبرة كبيرة، ولاشك أنه يُعدّ إضافة كبيرة عندما يتولى تدريب منتخب الإمارات، حيث إنه شارك في ثلاث نسخ من كأس العالم، وحقق مع منتخب كرواتيا المركز الثاني في 2018 والثالث في 2022. وبالتالي، لديه الكثير من الخبرات والأفكار التي يستطيع نقلها إلى اللاعبين، حتى نقدم مستويات قوية في الفترة المقبلة».

وأضاف: «منذ أول تعامل معه شعرت بأن الأمور جيدة جداً، وأشعر براحة كبيرة في العمل معه، وهو مدرب هادئ، ويقدم عملاً جيداً في التدريبات، وأعتقد أن لديه الكثير من الأمور التي يريد نقلها إلى اللاعبين، ونحن نحاول استيعاب أفكاره بأفضل طريقة ممكنة، والعمل كمجموعة واحدة».

وشدد لاعب الوصل على أهمية توحيد جهود جميع عناصر المنتخب خلال الفترة المقبلة، قائلاً: «الأهم بالنسبة لنا أن نكون فريقاً واحداً، وأن يعمل الجميع من أجل الهدف نفسه. لدينا لاعبون جدد ومدرب جديد، لكن الأجواء جيدة، والجميع يريد تقديم أفضل ما لديه، وعندما نذهب إلى السعودية يجب أن نكون متحدين، ونقاتل معاً في كل مباراة، لأننا نعرف أن البطولة لن تكون سهلة».

واختتم ليما حديثه بتأكيد أن طموح المنتخب لا يتوقف عند تجاوز الدور الأول، وقال: «نركز الآن على الخطوة الأولى، وهي التأهل من المجموعة، وبعدها سنفكر في نصف النهائي والنهائي، ونعرف أن الطريق صعب، لكن لدينا الثقة والجودة، وسنذهب إلى السعودية بهدف المنافسة على اللقب ومحاولة تحقيقه».

فابيو ليما:

• زلاتكو مدرب هادئ، ويقدم عملاً جيداً في التدريبات.. أشعر براحة كبيرة في العمل معه.

• البطولة ستساعدنا في التحضير لأمم آسيا.. لكن كأس الخليج أكثر أهمية بالنسبة لنا.