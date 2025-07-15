الشارقة يخوض 4 وديات في معسكر النمسا

دشن الشارقة، أول من أمس، معسكره الخارجي في النمسا استعداداً للموسم الجديد، وأجرى الجهاز الفني تعديلاً في برنامج المباريات الودية، إذ سيخوض الفريق أربع مباريات ودية بدلاً من خمس كما كان مقرراً سابقاً.

وانضم إلى الفريق في فيينا كل من البرازيلي إيغور كورنادو، وكايو لوكاس، فيما حرمت الإصابة الثلاثي المحترف الكوري الجنوبي يومين شو وماجد راشد والحارس عادل الحوسني الانضمام إلى المعسكر الحالي في النمسا، إذ يواصل ثلاثتهم فترة العلاج بهدف التعافي من الإصابة قبل الالتحاق بتدريبات الفريق، فيما يعكف الجهاز الفني على تجهيز حارس مرمى بديل للحوسني، إذ تحتدم المنافسة بين درويش محمد وخالد توحيد ومايد محسن على المركز الأساسي. ودعم الشارقة، أخيراً، صفوفه بالتعاقد مع لاعبه السابق البرازيلي إيغور كورنادو لموسمين، والكرواتي فيتا فيتاي ضمن فئة اللاعب المقيم.

يذكر أن فريق الشارقة سيبدأ مبارياته في دوري أدنوك للمحترفين المقبل بمواجهة نظيره دبا.

• إيغور كورنادو وكايو لوكاس يلتحقان ببعثة الشارقة في فيينا.