الصهباني: رسالة «الأبيض» واضحة.. نريد لقب «خليجي 27»

يختتم منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم، مساء اليوم، تحضيراته للمشاركة في كأس الخليج لكرة القدم «خليجي 27»، المقررة في مدينة جدة السعودية التي تنطلق اليوم وتستمر حتى السادس من أكتوبر المقبل، إذ يؤدي المنتخب تدريبه الأخير على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، الذي يستضيف مباراته غداً أمام اليمن، ضمن الجولة الأولى لمباريات المجموعة الثانية، التي تضم إلى جانبهما قطر والبحرين.

وأكد عضو الجهاز الإداري للمنتخب الوطني، مطر الصهباني، جاهزية المنتخب لخوض منافسات كأس الخليج، مشيراً إلى أن طموح «الأبيض» هو إحراز اللقب، كما هي الحال بالنسبة لجميع المنتخبات المشاركة، معتبراً أن ذلك «حق مشروع للجميع».

وقال الصهباني لـ«الإمارات اليوم»: «المنتخب بدأ تجمعاً داخلياً في أبوظبي، وأدى خلاله ست حصص تدريبية، وقف خلالها المدرب زلاتكو داليتش على جاهزية جميع اللاعبين، والكل جاهز للمشاركة في هذا المحفل الخليجي».

وأوضح أن الجهازين الإداري والفني وجّها رسالة واضحة إلى اللاعبين، مفادها أن الهدف هو المنافسة على اللقب، مؤكداً أن الجميع في بعثة المنتخب متفائل بإمكانية تحقيق هذا الطموح.

وشدد الصهباني في الوقت ذاته على أهمية التعامل مع البطولة خطوة بخطوة، بدءاً من مباراة اليمن في الجولة الأولى، ثم البحرين في الجولة الثانية، قبل مواجهة قطر في الجولة الثالثة، مشيراً إلى أن المنتخب لن يستبق الأحداث، وسيتعامل مع كل مباراة في وقتها.

وأضاف: «وصلت بعثة المنتخب إلى مدينة جدة (أول من أمس)، وأدى المنتخب حصة تدريبية في أحد الملاعب الخارجية لاستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية».

ورداً على سؤال حول طموحات المنتخب في البطولة الخليجية، قال الصهباني: «كل المنتخبات لها طموحات وأهداف، وهذا حق مشروع للجميع، وهدفنا نحن كمنتخب الإمارات واضح للجميع، وهو إحراز لقب كأس الخليج، والكل في بعثة المنتخب متفق على ذلك، ونحن متفائلون جداً بتحقيق النتيجة الطيبة والعودة إلى الوطن بلقب كأس الخليج».

ويستهل المنتخب الإماراتي غداً مبارياته في البطولة بمواجهة اليمن، ثم يلتقي البحرين يوم 27 سبتمبر الجاري، ويختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة المنتخب القطري 30 من الشهر نفسه.

وتضم قائمة المنتخب 26 لاعباً، هم: خالد عيسى وحمد المقبالي وفهد الظنحاني، وماركوس ميلوني وزايد الزعابي وخالد الظنحاني، وخليفة الحمادي وعلاء الدين زهير وساشا، ولوكاس بيمنتا وإريك دي مينريس وروبن فيليب، ولوان بيريرا وعبدالله حمد ومامادو كوليبالي، وعصام فايز وفابيو دي ليما ونيكولاس خيمنيز، وحارب عبدالله وبرونو أوليفيرا وعلي صالح، ويوري سيزار وريتشارد أكونور وجويلهرم دا سيلفا (بالا)، وسلطان عادل وعثمان كامارا.