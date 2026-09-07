«ريمونتادا» بثلاثية لم تنقذ «أبيض الشباب» من وداع «الآسيوية»

ودّع منتخب الإمارات للشباب تصفيات كأس آسيا تحت 20 سنة، المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب 2027 المقررة في الصين، رغم فوزه المثير على تركمانستان 3-2، في المباراة التي جمعتهما، أمس، على ملعب تشونبوري في تايلاند، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة السادسة.

وحوّل «أبيض الشباب» تأخره بهدفين دون رد في الشوط الأول إلى فوز مثير بثلاثة أهداف في الشوط الثاني، ليحقق انتصاره الأول في التصفيات، ويحصد أول ثلاث نقاط له، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتأهله إلى النهائيات.

وضمت المجموعة السادسة، إلى جانب الإمارات وتركمانستان، منتخبَي العراق وتايلاند، حيث حجز المنتخب العراقي بطاقة التأهل المباشر بعدما تصدر المجموعة بفارق الأهداف عن تايلاند، ولكل منهما ست نقاط.

وكان العراق قد فاز على تايلاند 3-1 وعلى الإمارات 2-1، فيما احتل المنتخب التايلاندي المركز الثاني بست نقاط أيضاً، وتنص لوائح التصفيات على تأهل متصدر كل مجموعة من المجموعات الثماني مباشرة إلى النهائيات، إلى جانب أفضل سبعة منتخبات تحتل المركز الثاني.

وأنهى منتخب تركمانستان الشوط الأول متقدماً بهدفين، سجلهما يعقوب محمد ويديتغيلدي تشارييف، في الدقيقتين الثامنة و11 على التوالي، قبل أن ينتفض «أبيض الشباب» في الشوط الثاني ويقلب النتيجة.

ونجح يانيك مولر في تقليص الفارق بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 62، برأسية قوية، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويحرز هدف التعادل في الدقيقة 82، فيما أكمل بطي خميس «الريمونتادا» بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 84.

وكان «أبيض الشباب» قد حاول خلال الشوط الأول العودة إلى أجواء المباراة، إلا أن محاولاته لم تسفر عن أهداف، كما أهدر سالم جمال فرصة ثمينة لتقليص الفارق، بعدما انفرد بحارس تركمانستان، فيما اضطر سلطان قاسم إلى مغادرة الملعب خلال الشوط الأول بسبب الإصابة.

ومع بداية الشوط الثاني، ظهر المنتخب الإماراتي بصورة مختلفة، وفرض سيطرته على مجريات اللعب، مستفيداً من التغييرات التي أجراها المدرب بيتر فان ديرفين لتعزيز الجانب الهجومي، ليكافح اللاعبون بقوة حتى قلبوا تأخرهم إلى فوز 3-2.

ورغم «الريمونتادا» المثيرة، أنهى المنتخب الإماراتي مشواره في التصفيات بثلاث نقاط، ليودّع المنافسة على بطاقة التأهل إلى النهائيات.

• منتخب الشباب أنهى التصفيات الآسيوية بالحصول على 3 نقاط لم تكن كافية لتأهله إلى النهائيات.