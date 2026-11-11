عقوبة خيمينيز غرامة 60 ألف درهم وإيقاف مباراتين

قررت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها، أمس، معاقبة لاعب الوصل، نيكولاس خيمينيز، بإيقافه مباراتين وتغريمه 60 ألف درهم، لقيامه بحركات غير مهذبة وإشارات فاضحة، وذلك على خلفية التصرف الذي بدر منه خلال مباراة فريقه أمام الجزيرة، ضمن الجولة الثامنة بدوري المحترفين، علماً أن اللاعب كان قد تلقى بطاقة حمراء من حكم اللقاء. وكان خيمينيز قد قدم، خلال رسالة نشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، اعتذاراً عما بدر منه، مؤكداً تحمله المسؤولية الكاملة عن تصرفاته، التي وصفها بغير اللائقة، مع التزامه بعدم تكرارها مستقبلاً.