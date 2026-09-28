«الانتقالات الصيفية» تغلق اليوم.. و9 أندية محترفة بحاجة إلى تدعيمات

يسدل اليوم الستار على فترة الانتقالات الصيفية الأولى للاعبين المحليين والأجانب، التي انطلقت في 13 يوليو الماضي، وشهدت تنافساً كبيراً بين أندية دوري المحترفين لدعم صفوفها بعدد من اللاعبين، في وقت كشفت فيه الجولات الخمس الأولى عن تفاوت في احتياجات الفرق، بين أندية تبدو أوضاعها مستقرة، وأخرى تحتاج إلى تدعيم صفوفها وإعادة النظر في بعض خياراتها، استعداداً للاستحقاقات المقبلة في الدوري والمسابقات المحلية والخارجية.

وكان انتقال حارس المرمى خالد السناني إلى شباب الأهلي، والمهاجم التوغولي لابا كودجو إلى الشارقة قادماً من العين، من أبرز الانتقالات التي شهدتها الفترة الماضية.

من جانبه، رأى وكيل اللاعبين وليد الشامسي أن تسعة أندية محترفة تحتاج إلى تغييرات متفاوتة في صفوفها خلال الفترة المقبلة، بعد مرور خمس جولات من الدوري، وهي: العين، وشباب الأهلي، والوحدة، والنصر، والظفرة، وكلباء، وخورفكان، وحتا، وبني ياس.

في المقابل، اعتبر الشامسي أن الوصل ويونايتد يبدوان الأكثر استقراراً في المرحلة الحالية، ولا يحتاجان إلى تغييرات كبيرة. وقال الشامسي لـ«الإمارات اليوم»: «أول فريق يحتاج إلى تغيير في صفوفه هو العين، رغم تصدره جدول الترتيب، بالتساوي مع الجزيرة برصيد 13 نقطة لكل منهما، إذ لم يظهر العين بالمستوى المطلوب، ويلعب حالياً باسمه وثقله. ورغم تعاقده مع عدد من اللاعبين، فإنه لم يوفق في بعض التعاقدات، وينقصه مهاجم صريح بعد انتقال مهاجمه السابق التوغولي لابا كودجو إلى الشارقة».

وأوضح: «على المدى البعيد، ستكون الأمور صعبة بالنسبة إلى العين، خصوصاً إذا أراد الذهاب بعيداً في دوري أبطال آسيا للنخبة، لذلك أتمنى من إدارة النادي إعادة النظر في بعض الأمور، نظراً إلى حاجة الفريق إلى لاعبين اثنين، أحدهما مهاجم صريح».

وأشار الشامسي إلى أن شباب الأهلي قد يكون بحاجة إلى لاعب واحد لدعم صفوفه، بعد تعثره في الجولة الخامسة بالتعادل أمام يونايتد، وخسارته في الجولة الرابعة أمام الجزيرة، مشيراً إلى أن خسارته أمام الجزيرة كانت متوقعة، وفقاً لرؤيته.

وأضاف أن النصر يحتاج أيضاً إلى بعض التغييرات في صفوفه، وكذلك الوحدة، الذي ابتعد عن صدارة جدول الترتيب.

وتابع: «بالنسبة إلى الظفرة، الذي يحتل المركز الـ12 برصيد ثلاث نقاط، وكلباء وخورفكان في المركزين العاشر والـ11 برصيد أربع نقاط لكل منهما، وحتا في المركز الـ12 برصيد ثلاث نقاط، وبني ياس في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة، فإن جميع هذه الفرق بحاجة إلى تغييرات».