رياضيون يدعون مدرب المنتخب إلى إيجاد حلول لمشكلة «الهفوات الدفاعية»

دعا رياضيون الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، بقيادة المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش، إلى تحقيق ستة أهداف فنية، من خلال مباراتيه الوديتين المقررتين أمام منتخبي هندوراس وسورية، يومَي 13 و17 الجاري على التوالي، خلال المعسكر الداخلي الذي بدأ، أمس، في أبوظبي ويستمر حتى 19 الجاري، وذلك في إطار برنامج الاستعدادات لكأس آسيا 2027 المقررة في السعودية، خلال الفترة من 23 ديسمبر 2027 حتى 21 يناير 2028، لافتين إلى أن هذه الأهداف تتمثل في الوقوف على مدى جاهزية اللاعبين، وتعزيز الانسجام بينهم، والاستقرار على التشكيل الأساسي، والعمل على بناء منتخب أكثر نضجاً واستقراراً، وتوسيع قاعدة الخيارات من خلال اختبار لاعبين جدد، بجانب إيجاد الحلول للمراكز التي تعاني من خلل، خصوصاً الخط الخلفي الذي شهد بعض الهفوات الدافعية وتسببت في خسارة المنتخب أمام السعودية 2-صفر في نهائي «خليجي 27»، إضافة إلى تطوير الفاعلية الهجومية، فضلاً عن أن المباراتين تمثلان فرصة للمدرب زلاتكو لتطبيق خططه وأفكاره الفنية التي لم يتمكن من تطبيقها خلال كأس الخليج الأخيرة، نظراً لقصر فترة الإعداد، مؤكدين أهمية الاستفادة من الأجواء الإيجابية التي تسود صفوف لاعبي المنتخب بعد الأداء المميز الذي قدموه في «خليجي 27».

وقال الرياضيون لـ«الإمارات اليوم»، إن مدرب المنتخب زلاتكو ينظر إلى وديتَي هندوراس وسورية خلال المعسكر الداخلي باعتبارهما محطة فنية مهمة للانتقال من مرحلة اكتشاف قدرات لاعبي المنتخب، والوقوف على مستوياتهم الفنية ومدى جاهزيتهم، التي ظهرت خلال «خليجي 27»، وتوّجها المنتخب بحصد لقب وصيف البطل، إلى مرحلة بناء منتخب أكثر نضجاً واستقراراً، قادر على المنافسة الحقيقية في كأس آسيا 2027.

ويلعب «الأبيض» الإماراتي في كأس آسيا ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية واليمن وفيتنام.

التعارف والانسجام

يرى اللاعب الدولي السابق والمحلل الفني، عبدالرحمن محمد، أن هناك أهدافاً كثيرة يسعى الجهاز الفني إلى تحقيقها، من بينها تعزيز التعارف والانسجام بين اللاعبين، وكذلك تعرّف المدرب عن قرب إلى اللاعبين، لأن زلاتكو لم يحصل خلال كأس الخليج الأخيرة على فرصة كافية للتعرّف أكثر إلى اللاعبين وقدراتهم وإمكاناتهم الفنية، بجانب أن اللاعبين لم يتمكنوا من معرفة أفكار المدرب بشكل أكبر وتطبيقها في الملعب، وقال عبدالرحمن محمد: «مباراتا هندوراس وسورية فرصة للاعبين لاستيعاب أفكار وخطط وأسلوب المدرب زلاتكو التي يمكن أن يتبعها مع المنتخب خلال الفترة المقبلة».

منتخب أكثر نضجاً واستقراراً

من جانبه، قال المحلل الرياضي، الدكتور أحمد العوضي: «أعتقد أن أهداف زلاتكو لا تقتصر على تحقيق نتائج إيجابية، بل تتجاوز ذلك إلى معالجة بعض الملاحظات الفنية التي ظهرت في كأس الخليج، في مقدمتها التنظيم الدفاعي، والتمركز والتغطية بين المدافعين، والتعامل مع التحولات السريعة، إلى جانب تحسين الترابط بين الخطوط، ورفع الفاعلية الهجومية في صناعة الفرص واستثمارها، وإيجاد حلول متنوعة أمام المنتخبات التي تجيد إغلاق المساحات».

وتابع: «مواجهة منتخبين مثل هندوراس وسورية ينتميان إلى مدرستين كرويتين مختلفتين، تمنح زلاتكو فرصة مهمة لاختبار قدرة اللاعبين على التعامل مع القوة البدنية وسرعة التحولات أمام هندوراس، والانضباط التكتيكي والالتحامات والكرات الثابتة أمام سورية، فضلاً عن تجربة أكثر من أسلوب لعب، وقياس مرونة المنتخب في تغيير نهجه وفقاً لطبيعة المنافس ومجريات المباراة».

وأشار العوضي إلى أن من الأهداف المهمة للمدرب زلاتكو من المباراتين الوديتين أيضاً توسيع قاعدة الاختيارات، ومنح بعض العناصر الجديدة فرصة لإثبات قدراتها، وإيجاد بدائل مؤثرة في مختلف المراكز، بما يعزز المنافسة داخل التشكيلة ويمنح الجهاز الفني خيارات أوسع، وصولاً إلى تحديد القوام الأساسي للمنتخب الذي سيخوض الاستحقاق الآسيوي.

وقال العوضي: «في تقديري، فإن التحدي الحقيقي أمام زلاتكو يتمثل في تحويل الإيجابيات التي ظهرت في «خليجي 27» إلى هوية فنية واضحة ومنظومة جماعية متوازنة، تجمع بين الصلابة الدفاعية والفاعلية الهجومية والمرونة التكتيكية. ومن الإنصاف أن نمنح الجهاز الفني الوقت الكافي للبناء والتطوير، لكن في المقابل من حقنا أن نرى تقدماً ملموساً من معسكر إلى آخر، كون النجاح الحقيقي في وديتي هندوراس وسورية لن يُقاس بنتيجة المباراتين، بل بالإجابات الفنية التي سيحصل عليها زلاتكو: هل أصبح منتخبنا أكثر تماسكاً دفاعياً؟ وهل بات قادراً على فرض أسلوبه بدلاً من الاكتفاء بردة الفعل؟ وهل يمتلك البدائل والحلول التي تصنع الفارق في المباريات الكبرى؟».

وختم العوضي: «الخلاصة أن المنتخب تجاوز مرحلة الاكتفاء بالمؤشرات الإيجابية، وأصبح مطالباً بالبناء عليها وتحويلها إلى أداء ثابت وشخصية تنافسية راسخة، فالطموح في كأس آسيا 2027 مشروع، لكن تحقيقه يتطلب عملاً فنياً متراكماً، واستقراراً في الأداء، وقدرة على معالجة الأخطاء قبل أن تتحول إلى نقاط ضعف في المواجهات الحاسمة».

استقرار التشكيل ومعالجة الأخطاء

بدوره، أكد المحاضر في كرة القدم، عمر الحمادي، أن مباراتي هندوراس وسورية تمثلان اختباراً فنياً جيداً لمنتخب الإمارات استعداداً لكأس آسيا، مشدداً على أن قيمة التجربتين لا تُقاس بالنتيجة فقط، وإنما بمدى الاستفادة منهما في تصحيح الأخطاء ورفع مستوى الانسجام بين اللاعبين، وأضاف: «مباراة هندوراس فرصة لاختبار المنتخب أمام مدرسة كروية مختلفة تتميز بالقوة البدنية والسرعة والالتحامات، وهذا يساعد على قياس قدرة لاعبي المنتخب على التعامل مع الضغط والسرعة في التحولات خلال اللعب، أما مباراة سورية فهي تجربة ذات طابع تنافسي أقرب إلى أجواء الكرة الآسيوية، وتكشف مدى قدرة المنتخب على التعامل مع الالتحام والتنظيم الدفاعي واللعب تحت الضغط».

وأوضح: «المباراتان محطتان جيدتان، لكن المنتخب بحاجة إلى تجارب إضافية، خصوصاً أمام منتخبات آسيوية قوية، لأن مواجهة كوريا الجنوبية وفيتنام واليمن تتطلب جاهزية تكتيكية عالية».

وتابع الحمادي: «من أهم المكاسب التي يجب أن يخرج بها المنتخب من وديتي هندوراس وسورية الاستقرار على التشكيلة الأساسية، ومعالجة الأخطاء الدفاعية والارتداد عند فقدان الكرة، بجانب تطوير الفاعلية الهجومية واستغلال الفرص، واختبار اللاعبين البدلاء، وإيجاد حلول في المراكز التي تعاني من نقص، فضلاً عن تعزيز الانسجام والهوية التكتيكية للمنتخب، واختبار لاعبين جدد وتجربتهم».

وختم الحمادي: «الأهم ليس عدد المباريات الودية، بل نوعية المنافسين ومدى تحقيق أهدافها. وأتمنى أن تكون هناك تجارب ودية أمام منتخبات آسيوية من مستوى مرتفع قبل كأس آسيا، مثل اليابان التي تشابه طريقة لعبها نوعاً ما كوريا الجنوبية، وأيضاً إندونيسيا التي تشابه نوعاً ما فيتنام، حتى لا يدخل (الأبيض) البطولة وهو لايزال في مرحلة التجريب».

الأهداف الـ 6 للمنتخب في معسكره التدريبي الحالي

• العمل على بناء منتخب أكثر نضجاً واستقراراً.

• تعزيز الانسجام بين اللاعبين، والاستقرار على التشكيلة الأساسية.

• توسيع قاعدة الاختيارات، واختبار لاعبين جدد.

• تطوير الفاعلية الهجومية للمنتخب.

• إيجاد حلول للمراكز التي تعاني من خلل، خصوصاً في الخط الخلفي والهفوات الدفاعية.

• إتاحة الفرصة للمدرب لتطبيق خططه وأفكاره الفنية بشكل أكبر.