«الأبيض الشاب» يتعثر مجدداً في تصفيات آسيا.. ويخسر أمام العراق

خسر منتخب الإمارات للشباب أمام نظيره العراقي 1-2، أمس، على ملعب تشونبوري في تايلاند، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2027، ليتلقى «الأبيض الشاب» خسارته الثانية على التوالي، بعد سقوطه في الجولة الأولى أمام تايلاند بهدف دون ردّ، ويبقى من دون رصيد من النقاط.

وتضاءلت حظوظ المنتخب في المنافسة على التأهل المباشر إلى النهائيات، التي سبق له الفوز بلقبها عام 2008، حيث يختتم مشواره في التصفيات بمواجهة تركمانستان الأحد المقبل ضمن الجولة الأخيرة.

وبهذا الفوز حصد المنتخب العراقي أول ثلاث نقاط له في التصفيات، فيما ينصّ نظام البطولة على تأهل أصحاب المركز الأول في المجموعات الثماني مباشرة إلى النهائيات، إلى جانب أفضل سبعة منتخبات تحتل المركز الثاني، للانضمام إلى منتخب الصين مستضيف البطولة.

ورغم تقدم منتخب الإمارات في النتيجة، فإنه لم يتمكن من الحفاظ على أفضليته، بعدما نجح المنتخب العراقي في قلب تأخره إلى فوز، فيما أهدر مهاجم «الأبيض» يانيك مولر ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع «95»، كانت كفيلة بتغيير مسار المباراة.

وبدأ المنتخب الإماراتي المباراة بصورة قوية، ونجح في افتتاح التسجيل بالدقيقة 15 عن طريق يانيك مولر، الذي سدد كرة قوية مستفيداً من هجمة سريعة على المرمى العراقي.

وأدرك العراق التعادل في الدقيقة 45 عن طريق مؤمل مالك، قبل أن يضيف سجاد حسين الهدف الثاني في الدقيقة 68، ليمنح منتخب بلاده التقدم للمرة الأولى في اللقاء.

وحاول لاعبو المنتخب الإماراتي العودة إلى المباراة خلال الدقائق الأخيرة، إلا أن محاولاتهم لم تسفر عن هدف التعادل، فيما أجرى المدرب الهولندي بيتر فان ديرفين عدداً من التغييرات في الشوط الثاني سعياً إلى تعديل النتيجة، لكن المنتخب العراقي حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.