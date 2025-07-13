الشارقة يغادر إلى النمسا تحضيراً للموسم الجديد

غادرت إلى النمسا أمس، عن طريق مطار دبي الدولي، بعثة فريق الشارقة، لإقامة معسكر إعداد خارجي يستمر حتى الخامس من أغسطس المقبل، يتخلله خوض أربع مباريات ودية تحضيراً للموسم الجديد، علماً أن الفريق سيدشن مبارياته في دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الجديد بلقاء مضيفه دبا. وضمت قائمة الشارقة للمعسكر الخارجي 30 لاعباً، على أن يلتحق بعض اللاعبين بالفريق في وقت لاحق.

وخلت القائمة من حارس المرمى عادل الحوسني، الذي أجرى عملية جراحية في الرباط الصليبي للركبة في البرتغال، إذ يخضع حالياً إلى فترة تأهيلية تمهيداً للعودة إلى التدريبات، وكذلك ماجد راشد الذي خضع لعملية في أوتار عضلة الفخذ في فنلندا.