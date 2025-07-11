3 مهرات من الإمارات تطارد لقب «فالموث ستيكس» في «نيوماركت»

تطارد ثلاث من نخبة مهرات الإمارات، ممثلة بـ«سندريلاس دريم» المملوكة لفريق «غودولفين» العالمي، و«الملكة» بشعار سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«الوتين» المملوكة لفريق «شادويل»، لقب سباق «فالموث ستيكس» المخصص للمهرات والأفراس للفئة الأولى «جروب 1»، الذي يجري اليوم ضمن الشوط الرئيس، في ثاني أيام مهرجان «جولاي كب»، المقام حتى غد، على مضمار «نيوماركت» البريطاني العريق.

وتسعى «سندريلاس دريم»، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، لتحقيق انتصارها الثاني على صعيد سباقات «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، بعدما أكملت مهرة الأربع سنوات العام الماضي، موسماً مميزاً في أميركا الشمالية، توّجته بالفوز بلقب سباق «بيلمونت أوكس» للفئة الأولى، إلى جانب فوزها بسباق «سراتوغا أوكس» لخيول الفئة الثانية (جروب 2).

ويتجدد حوار «ساندريلاس دريم» و«الملكة» بإشراف المدرب روجير فيران، بعد أن نجحت ممثلة فريق «غودولفين»، مايو الماضي، ضمن الموسم البريطاني للسباقات في إحراز الفوز بلقب سباق «داهليا ستيكس» الذي جاء على حساب «الملكة» المتوجة في 2024 بطلة لسباق «1000 غينيز» الكلاسيكي العريق. بدورها، تبحث «الوتين» بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، في مشاركتها الرابعة في عالم السباقات، عن انتصارها الأول على صعيد سباقات «جروب 1»، بعد محاولتين لها هذا الموسم، كانت أفضلهما بالحلول في المركز الرابع في سباق «1000 غينيز» أواخر مايو الماضي، بفارق ليس بعيداً عن بطلة السباق «ديزرت فلاور» المملوكة لفريق «غودولفين».