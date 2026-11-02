«سوفرينتي» يهدي «غودولفين» إنجازاً تاريخياً في مضمار كينلاند

أهدى الجواد «سوفرينتي» فريق «غودولفين» العالمي إنجازه الأول تاريخياً بلقب سباق «بريدرز كب كلاسيك»، المخصص للخيول المهجنة الأصيلة من الفئة الأولى «جروب 1»، لمسافة 2000 متر رملي، بعدما نجح الجواد، البالغ من العمر أربع سنوات، في انتزاع لقب السباق الذي جرى، فجر أمس، بنسخته الـ43، واستضافه مضمار «كينلاند» الأميركي الشهير.

وأكد «سوفرينتي»، المنتج محلياً في «غودولفين»، مجدداً جدارته بلقب «حصان العام» في أميركا الشمالية، بعدما نجح في الجمع بين ألقاب أبرز السباقات الكبرى في الولايات المتحدة، في مسيرة حصد خلالها، تحت إشراف المدرب وليام موت، إنجازات لافتة، إذ أهدى «الشعار الأزرق الملكي» الموسم الماضي لقبه الأول تاريخياً في سباق «كنتاكي ديربي»، وأتبعه في الموسم ذاته بإحراز لقبي سباقي «بلمونت ستيكس» و«ترافيرز ستيكس»، قبل أن يضيف إلى سجله هذا الموسم، بعمر أربع سنوات، لقب سباق «ويتني ستيكس»، وصولاً إلى تتويجه بلقب «بريدرز كب كلاسيك».

ونجح الفارس جونيور ألفارادو في قيادة الجواد «سوفرينتي» إلى خط النهاية في المركز الأول، بزمن بلغ دقيقتين و35 جزءاً من الثانية، وبفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن صاحب المركز الثاني، الجواد الأميركي «ذا بوما»، بإشراف المدرب الفنزويلي الخبير غوستافو ديلغادو، وقيادة الفارس خافيير كاستيلانو، وواصلت جياد «غودولفين» تألقها في السباق، بحلول الجواد «نايتسبريدج»، بإشراف المدرب بيل موت وقيادة الفارس لويس سايز، في المركز الثالث.

وعلق مدير الإنتاج في فريق «غودولفين» بأميركا، مايكل باناهان، على إنجاز «سوفرينتي»، قائلاً في تصريحات صحافية: «ممتنون للغاية، لأننا تمكنا من إنتاج جواد بهذه الجودة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم».

وأضاف: «كان (سوفرينتي) أول جواد لفريق (غودولفين) يحقق لقب سباق (كنتاكي ديربي) العام الماضي، ثم عاد هذا العام ليحقق الفوز الأول لـ(الشعار الأزرق الملكي) في سباق (بريدرز كب كلاسيك)، وهو إنجاز استثنائي للغاية، وقد عوّضنا هذا الفوز غيابه عن المشاركة في السباق خلال نسخة العام الماضي».

وتابع: «على الرغم من غيابه عن سباق (جوكي كلوب غولد كب) الشهر الماضي، فإن (سوفرينتي) تدرب بصورة لافتة هنا في (كينلاند)، ونحن سعداء بأداء الجوادين اللذين شاركا في هذا السباق، مع حلول (نايتسبريدج) في المركز الثالث، في نتيجة استثنائية جديدة لفريق (غودولفين)».

من جهته، قال الفارس جونيور ألفارادو: «قدم (سوفرينتي) أداءً مذهلاً، فعلى الرغم من تشكيك الكثيرين في قدرته على النجاح في بداية هذا العام، فإنه أثبت أنه يحتاج إلى مشاركتين فقط ليستعيد جاهزيته، ويقدم الأداء المأمول في الاستحقاق الكبير، سباق (بريدرز كب كلاسيك)».

وتابع: «عند الخروج من المسار الخلفي للسباق، أظهر قوة هائلة في طريقة تحركه، وقدم تسارعاً قوياً للغاية قبل 300 متر من خط النهاية، ومنحني الثقة الكاملة بأننا في طريقنا لتحقيق الفوز».

• «سوفرينتي» تفوّق على وصيفه الجواد الأميركي «ذا بوما» بفارق طول وثلاثة أرباع الطول.