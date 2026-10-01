«إل كوردوبس» يطلب اللقب على مضمار «بيلمونت بارك» الأميركي

يسعى الجواد «إل كوردوبس»، المملوك لفريق «غودولفين» العالمي، إلى تحقيق انتصاره الثاني على صعيد سباقات الفئة الأولى، حين ينافس على لقب سباق «جو هيرش تيرف كلاسيك ستيكس»، المخصص للخيول لمسافة 2400 متر عشبي، والمقام اليوم على مضمار «بيلمونت بارك» الأميركي العريق.

ويطمح الجواد البالغ من العمر خمس سنوات، بإشراف المدرب شارلي آبلبي، إلى استهلال حملته الخريفية في موسم السباقات الأميركية بالعودة إلى لغة الانتصارات، في تكرار لموسمه الماضي الذي نجح خلاله في انتزاع لقبه الأول على صعيد سباقات «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، بفوزه في سباق «سورد دانسر ستيكس» الذي أقيم على مضمار «ساراتوغا».

ويتجه «إل كوردوبس» إلى مضمار «بيلمونت بارك» بعد غياب طويل منذ فبراير الماضي، حين حل خامساً في سباق «كأس سمو الأمير» المخصص لخيول الفئة الثانية «جروب2»، والذي أقيم على مضمار الدوحة في العاصمة القطرية.

ويعود «إل كوردوبس» إلى سباق «جو هيرش تيرف كلاسيك ستيكس»، بعدما حل ثالثاً في نسخة العام الماضي، خلف زميله في الإسطبل «ريبيلز رومانس» المتوج باللقب.

ويواجه الجواد في مهمته الجديدة تحدي ستة من خيرة الجياد المشاركة، يتقدمها الجواد الأميركي «فار بريدج»، بإشراف المدرب ميغيل كليمنت، الطامح إلى تكرار إنجازه عام 2024، وحصد لقبه الثاني في سباق «جو هيرش تيرف كلاسيك ستيكس».