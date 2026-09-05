الجوادان «دبي فيوتشر» و«تورنادو إليرت» يجددان الحوار للمرة الثانية خلال شهر

يتجدد حوار جوادي فريق «غودولفين» العالمي «دبي فيوتشر» و«تورنادو إليرت» للمرة الثانية في غضون شهر، حين ينشد الجوادان لقب سباق «سبتمبر ستيكس» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الثالثة «جروب3» لمسافة 2400 متر، ويُقام اليوم على مضمار «كيمبتون» البريطاني العريق.

وسبق للجوادين في التاسع من أغسطس الماضي، الحلول في المركزين الثالث والرابع في سباق «غروسر برايس فون برلين» المخصص لخيول الفئة الأولى «جروب1» وأقيم على مضمار «هوبغارتن»، في سباق مثّل عودة «تورنادو إليرت» إلى عالم السباقات بعد غيابٍ تجاوز عاماً كاملاً منذ تتويجه بلقب سباق «غروسر دالمير برايس» المخصص لخيول «جروب1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، وأقيم على مضمار «ميونيخ» في يوليو 2025.

بدوره يتطلع «دبي فيوتشر» رغم بلوغه عمر 10 سنوات، إلى تأكيد جدارته بلقب أكبر الخيول سناً تحقيقاً للفوز بشعار «غودولفين»، عندما حسم لقب سباق «هنري الثاني ستيكس» لخيول الفئة الثالثة «جروب3»، وأقيم على مضمار «ساندون بارك» في مايو الماضي.

وعلق مدرب فريق «غودولفين» سعيد بن سرور على جهوزية الجوادين، بقوله في تصريحات صحافية: «مثّل سباق (غروسر برايس فون برلين) عودة الجواد (تورنادو إليرت) بعد غيابٍ طويل عن عالم السباقات، واستفاد من تلك المشاركة، وأدى تمريناً جيداً بقيادة الفارس أويسين ميرفي قبل أيام، وهو جاهز لمشاركته الجديدة على مضمار (كيمبتون) البريطاني».

وأضاف: «قدّم (دبي فيوتشر) سباقاً ممتازاً في ألمانيا، ولايزال يحافظ على مستواه المعهود، وسبق له بالفعل الفوز هذا العام في سباقٍ للفئة الثالثة (جروب3)، كما أن مسافة الميل ونصف الميل (2400 متر) لا تُشكل عائقاً أمامه، فهو جواد قوي، ونأمل في تحديه الجديد أن يقدم أداءً جيداً لمرة أخرى».

. حلّ الجوادان في المركزين الثالث والرابع في سباق «غروسر برايس فون برلين» أغسطس الماضي.