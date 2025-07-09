الإمارات تحتفي باليوم العالمي للريشة الطائرة ضمن «العين ماسترز»

احتضنت مدينة العين احتفالية اليوم العالمي للريشة الطائرة، الذي تزامن مع انطلاق الجولة المجتمعية لبطولة «العين ماسترز 2025»، في أجواء رياضية مميزة تعكس تزايد الشغف بهذه الرياضة على مستوى الدولة.

وأقيمت الفعالية في نادي العين، بمشاركة واسعة من لاعبين محترفين وهواة، مواطنين ومقيمين، إضافة إلى رياضيي الأولمبياد الخاص.

وشهدت الاحتفالية حضور أكثر من 290 لاعباً من فئات عمرية مختلفة، إلى جانب 50 لاعباً إماراتياً، و48 رياضياً من أصحاب الهمم وشركائهم، ما أضفى على الحدث طابعاً إنسانياً ومجتمعياً يعزز مفهوم الشمول والتنوع في الرياضة.

وتُعد الفعالية الرابعة من نوعها ضمن سلسلة احتفالات الدولة باليوم العالمي للريشة الطائرة، بعد أن استضافت أبوظبي ودبي والفجيرة النسخ السابقة.

وتميزت نسخة هذا العام بإقامتها للمرة الأولى في مدينة العين، ضمن مبادرة مجلس أبوظبي الرياضي لنقل الفعاليات الكبرى إلى مختلف إمارات الدولة، وتمكين المجتمعات المحلية من عيش تجارب رياضية دولية على أرضها.

شهد الحفل رئيسة اتحاد الإمارات للريشة الطائرة، نورة الجسمي، ومدير إدارة العمليات في مجلس أبوظبي الرياضي، خلف سالم الواحدي، وعضو مجلس إدارة نادي أبوظبي لكرة المضرب، بشرى محمد.