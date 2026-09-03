اتحاد الدرّاجات يدعم الأندية بـ 100 درّاجة مجانية

أعلن اتحاد الإمارات للدرّاجات عن تقديم 100 درّاجة مجانية دعماً لأندية الدولة، إلى جانب توقيع شراكة استراتيجية مع شركة «إي بي للاستثمار»، وخمس مذكرات تفاهم مع جهات داعمة، في خطوة قال إنها «تستهدف توسيع مساهمة القطاع الخاص في تطوير اللعبة، وتوفير المزيد من الإمكانات أمام الأندية والمنتخبات والرياضيين».

ويضم اتحاد الدرّاجات 18 نادياً في جمعيته العمومية، فيما سيتم توزيع الدرّاجات الـ100 وفق الاحتياجات الفنية للأندية.

ووُقّعت اتفاقية الشراكة بين رئيس اتحاد الدراجات، منصور بوعصيبة، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «إي بي للاستثمار»، بطي المري، بحضور رئيس الاتحاد العربي للدراجات، ياسر الدوخي، ونائب رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، يوسف ميرزا، والأمين العام للاتحاد، عمر النقبي، وعضوَي الإدارة، يحيى المهيري وخلود الظاهري.

وأكد بوعصيبة، خلال مؤتمر صحافي أقيم في فندق بالازو فيرساتشي دبي، أن الشراكة تُمثل نموذجاً مهماً للتعاون بين القطاع الرياضي والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن الاتحاد يتطلع من خلالها إلى توفير بيئة أفضل للاعبين واللاعبات، ودعم برامج المنتخبات والأندية بما يسهم في مواصلة تحقيق الإنجازات.

وقال إن الدرّاجات الإماراتية نجحت خلال السنوات الماضية في تسجيل حضور متميز على المستويات الخليجية والعربية والقارية والدولية، مضيفاً أن الطموح أصبح أكبر في ظل وجود مجموعة مميزة من المواهب وبرامج الإعداد والمشاركات الخارجية المستمرة.

وشدد رئيس الاتحاد على أن صناعة النجاح الرياضي لا يمكن أن تعتمد على الاتحاد بمفرده، وإنما تحتاج إلى شركاء يؤمنون بالمشروع، مؤكداً أن دعم الأندية يُمثل أولوية باعتبارها القاعدة الأساسية لاكتشاف المواهب وصناعة أبطال المستقبل.

وأعلن الاتحاد خلال المؤتمر تولي بطي المري منصب الرئيس الفخري للاتحاد، إلى جانب تولي مؤسس «ديرماميد كلينك» واستشاري الأمراض الجلدية، الدكتور أنور الحمادي، منصب العضو الفخري، تقديراً لدورهما في دعم المبادرة ومسيرة الاتحاد.

كما شهد المؤتمر توقيع خمس مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات الداعمة، شملت عيادة ديرماميد ممثلة بمؤسسها، الدكتور أنور الحمادي، وشركة «في تي آند كي» للاستشارات ممثلة بمؤسسها ورئيس مجلس إدارتها، فاجيف تاريفير دييف، و«أكوا كارباتيكا الإمارات»، ممثلة بالدكتور حسن مقداد، ومجموعة «ذا مستر القابضة» ممثلة بمؤسسها ورئيس مجلس إدارتها، محمد المقعودي، ومجموعة «ذا توب» ممثلة بالشريك المؤسس والرئيس التنفيذي، رغيد الطحان.