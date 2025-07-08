نهيان بن زايد يعيد تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب القوى

أصدر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية رئيس مجلس أبوظبي الرياضي قراراً بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي أبوظبي لألعاب القوى، برئاسة العقيد ركن خالد راشد حميد الزعابي، وعضوية كل من راشد صغير محمد البلوشي، الدكتور هاشل عبيد سالم الطنيجي، لولوة عبيد أحمد المهيري، وسعيد سرحان السوافي.

وتمتد فترة المجلس الجديد ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار.