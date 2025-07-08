«إش إم الشاهين» يظفر بكأس رئيس الدولة للخيول العربية في ألمانيا

ظفر ممثل الإمارات الجواد «إش إم الشاهين» بلقب المحطة الألمانية السابعة لسلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، التي أُقيمت بمضمار هورنر رينبان العشبي في هامبورغ، أول من أمس، في إطار أجندة سباقات النسخة الـ32.

وشهد سباق الكأس الغالية، الذي أُقيم بالتزامن مع ديربي ألمانيا التاريخي بنسخته رقم 156، حضوراً جماهيرياً وصل إلى 30 ألف متفرج، ويُعدّ الأغلى بتاريخ سباقات الخيول العربية في ألمانيا، بمجموع جوائز يبلغ 250 ألف يورو.

وضرب الجواد «إش إم الشاهين»، للمالك هلال العلوي، موعداً جديداً مع المجد، بفوزه الثاني في سباقات الكأس الغالية بعد المحطة الإيطالية، رافعاً رصيد انتصاراته إلى تسعة من أصل 10 مشاركات، وتمكن صاحب التصنيف 122 من تقديم أداء بطولي رائع تحت إشراف المدربة إليزابيث بيرنارد جان فرانسوا، وقيادة الفارس كريستيان ديمورو في السباق الذي أُقيم لمسافة 1600 متر، ضمن الفئة الثانية للخيول من عمر أربع سنوات فما فوق، وسط مشاركة نخبة من أفضل مرابط الخيول العربية في ألمانيا وأوروبا.