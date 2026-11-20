يحتضن ميدان الملك عبدالعزيز في الرياض، اليوم، منافسات المحطة الـ18 من سلسلة سباقات كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، ضمن أجندة النسخة الـ33 للكأس الغالية، بمشاركة نخبة من الخيول التي تمثل أبرز المرابط والإسطبلات.

وتشهد المحطة السعودية لقاء قوياً يجمع 22 خيلاً تمثل نخبة من أبرز الخيول العربية صاحبة التصنيفات المتقدمة بسباقات السعودية، في سباق يُقام ضمن الشوط الـ10 من برنامج أمسية السباقات في ميدان الملك عبدالعزيز، لمسافة 1800 متر على الأرضية الرملية، ضمن الفئة الثالثة، والمخصص للخيول العربية الأصيلة من عمر أربع سنوات فما فوق، بجوائز مالية تبلغ 1.5 مليون ريال سعودي، بينما ينطلق السباق في الساعة 21:20 بتوقيت الإمارات.

وتضم قائمة الخيول المشاركة مجموعة مميزة من نخبة الخيول العربية، من بينها «إي إي لهب» لممثل الإمارات المالك نايل راشد سيف الشامسي، و«متوكل الخالدية» و«بنت غالية الخالدية» بشعار إسطبلات الخالدية، إلى جانب «مدرسة» للمالك خلف رباح خلف الشمري، و«بشرى» للمالك خالد سالم محمد اللهيبي، و«فودي بانيه» بشعار عذبة للسباقات.

وتكتمل قائمة الخيول المشاركة بكل من: «أحمس» و«عطي الله الخالدية» و«فرحان» و«مايسترو دو كروات»، و«مأمون الخالدية» و«نيريهاز» و«آر بي دوغلاس»، و«سلوم الخالدية» و«تركي الخالدية الثاني» و«زلزال الخالدية» و«الغيد»، و«إتش إم النصر الله» و«برشوسا العشاي» و«ربا».