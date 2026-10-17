50 متسابقاً يتنافسون في بطولة الموتوسيرف بأبوظبي

يستضيف نادي أبوظبي للرياضات البحرية، يومي 24 و25 أكتوبر الجاري، منافسات الجولة الأولى من بطولة الإمارات للموتوسيرف 2026، التي تقام على كاسر الأمواج في أبوظبي، بمشاركة 50 متسابقاً من تسع جنسيات.

وتشهد البطولة مشاركة متسابقين من الإمارات والتشيك وقبرص وروسيا والسويد وإيطاليا وبلغاريا والكويت وسلوفاكيا، في حضور دولي يعكس تنامي الاهتمام برياضة الموتوسيرف، التي تجمع بين السرعة والمهارة والتحكم والتوازن، وتعد من الرياضات البحرية الحديثة التي تشهد انتشاراً متزايداً على المستوى الدولي.

وتنطلق فعاليات البطولة السبت 24 أكتوبر بإجراءات التسجيل والفحص الفني للمعدات، يعقبها الاجتماع الفني الإلزامي للمتسابقين، قبل بدء التدريبات الرسمية اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً، تليها تدريبات الانطلاق، فيما تقام التصفيات التأهيلية من الساعة الثانية وحتى الثالثة والنصف عصراً، لتحديد جاهزية المتسابقين وترتيب انطلاقهم في المنافسات الرئيسة.

وتتواصل المنافسات يوم الأحد 25 أكتوبر بإقامة السباق الأول اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً، على أن تنطلق منافسات السباق الثاني في الفترة المسائية، وتتضمن فعاليات اليوم الختامي لفة استعراضية عند الساعة الثانية ظهراً.