«براق» يحتفظ بكأس رئيس الدولة للخيول العربية في المغرب

حافظ الجواد «براق» على لقب كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في المغرب، للعام الثاني على التوالي، بعدما تُوّج بطلاً للمحطة الـ14 ضمن أجندة سباقات النسخة الـ33 للكأس الغالية، التي أقيمت أول من أمس على مضمار الدار البيضاء «أنفا» الرملي، ضمن فعاليات النسخة الثانية من المهرجان الإماراتي المغربي.

ونجح «براق»، المنحدر من نسل «مهاب × شموس بنت دجوراس تو»، بشعار الليث ريسنغ، وتحت إشراف المدرب علي محمد، وقيادة الفارس محسن لفرم، في حسم لقب سباق الفئة الثالثة لمسافة 1900 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة من عمر أربع سنوات فما فوق.

وقطع البطل مسافة السباق بزمن بلغ 2:12.63 دقيقة، متقدماً بفارق طول وثلاثة أرباع الطول عن «مشرف»، المنحدر من نسل «داحس × تشريفات بنت بنغالي دالبريت»، للمالك خليفة بن شعيل الكواري، وتحت إشراف المدرب كزافييه توماس ديمولت، وقيادة الفارس غيوم غيدج غاي.

وجاء «مغير»، المنحدر من نسل «مهاب × غبراء بنت دورمان»، بشعار مربط أطلس، وتحت إشراف المدرب رشيد فنان، وقيادة الفارس عمر لاكجال، في المركز الثالث، فيما حل «نهيم» رابعاً، و«يا عيني فال» خامساً، في ختام سباق شهد منافسة قوية بين نخبة من الخيول العربية الأصيلة.