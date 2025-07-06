«الأبيض الصغير» يدشن «خليجي السلة» بلقاء الكويت

غادرت بعثة المنتخب الوطني للناشئين، أمس، متجهة إلى العاصمة البحرينية المنامة، للمشاركة في البطولة الخليجية للمنتخبات تحت 16 عاماً، والممتدة حتى 12 من الشهر الجاري، والمؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا المقررة في منغوليا خلال سبتمبر المقبل.

وتضم بعثة المنتخب 12 لاعباً، والجهاز الفني بقيادة المدرب سالم عتيق، على أن يدشن المنتخب غداً مشواره بلقاء نظيره الكويتي، ويلتقي في اليوم التالي المنتخب السعودي، قبل الدخول في مرحلة الراحة، والعودة في اليومين الختاميين للقاء المنتخب البحريني في 11 من الشهر الجاري، ثم يقابل المنتخب العماني في 12 منه.

وقال المدير الفني للمنتخب المدرب الوطني سالم عتيق لـ«الإمارات اليوم»: «إن المنتخب خضع لمعسكر داخلي منذ 21 يونيو الماضي في صالتي الوصل والنصر في دبي، بمشاركة 16 لاعباً، خاض على مداره ثلاث تجارب ودية مع فرق الأكاديميات الموجودة في الدولة، قبل الاستقرار على القائمة النهائية المتجهة إلى البحرين».

وأضاف: «حظوظنا صعبة في المنافسة على بطاقات التأهل لكأس آسيا في ظل مواجهتنا لمنتخبات اعتمدت أخيراً على تطعيم صفوفها بلاعبين مجنسين يتمتعون بقامات طويلة».

وأوضح: «ندرك تماماً القوة التنافسية التي تشهدها هذه البطولة كونها مؤهلة لـ(آسيا)، ونتجه لخوض مبارياتنا بعيداً عن الضغوطات، والتركيز على الواقعية في تقديم الأداء الأفضل الذي نعول عليه من لاعبينا، واستثمار هذه المشاركة أمام منتخبات مطعمة بـ(المجنس)، ضمن النهج الذي تتبناه لجنة المنتخبات واتحاد اللعبة على صعيد (تكامل الأجيال)، واكتساب هذه المجموعة خبرات الاحتكاك في مواجهات خارجية، كنواة مستقبلة ودماء شابة تطعم المنتخب الأول».